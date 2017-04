Møtet mellom kinesisk og norsk barnehagetradisjon gir nyttig innsikt.

En gruppe masterstudenter og barnehageforskere fra Høgskulen på Vestlandet besøker Beijing Normal University (BNU). En av de yngre barnehageforskerne gir et overblikk over den kinesiske barnehagehistorien fra den første barnehagen ble opprettet i 1903 og fram til i dag. Det er en historie om Kinas politiske omveltninger og en barnehagehistorie med vekslende ideologiske påvirkninger fra Japan, USA, Sovjet og seinere Vesten igjen.

Vår kollega ved BNU forklarer hvorfor dette universitetet, rangert som en av de beste forskningsinstitusjonene på barnehagefeltet i Kina, har vendt blikket mot Norge. Hun begrunner det med den norske velferdsmodellen, familiepolitikken og behovet for å tenke utdanning for bærekraftig utvikling også i barnehagesammenheng.

Hennes uttalelser illustrerer fra kinesisk side hvorfor samarbeidet mellom Høgskulen på Vestlandet, Beijing Normal University, men også East China Normal University har vokst seg livskraftig, på tross av vekslende temperaturer i samarbeidet mellom Norge og Kina ellers.

Det er mandag morgen og flaggseremoni i en av barnehagene i Beijing. Alle barna står oppmarsjert ute. Det ropes taktfast. Noen av barna har fått det ærefulle oppdraget å bære flagget. Den kinesiske nasjonalsangen synges og flagget heises. Masterstudentene observerer og noterer. Organisering og strukturering, systematikk og målrettethet er påfallende tydelig. Store barnegrupper blir koordinert og instruert til minste detalj av tydelige og engasjerte voksne, perfeksjonerte til rollen som instruktører og lærere for barna.

Egne forestillinger om barndom, barnehager, pedagogisk innhold og barns medvirkning, blir med ett konfrontert og utfordret. Hva er det beste for barn? Kan vi si at noe er best for barn uavhengig av kulturell sammenheng? Er det rom for individualitet i disse kollektive sammenhengene? Gir vi for mye oppmerksomhet til det enkelte barnet i Norge? Spørsmålene er mange.

Noen dager seinere er vi i en av de fremste barnehagene i Shanghai. Barna kommer ivrig mot oss og vil at vi skal ta del i aktivitetene deres. En av studentene blir resolutt lagt ned på benken og utsatt for kinesisk massasje med en beundringsverdig grundighet og presisjon.

En annen student inviteres inn i dinosaurmuseet med skyggeteater, bibliotek og utstilling. Atter en annen inviteres til forestilling om Snøhvit. Rommet myldrer av aktivitet og er langt fra det bildet mange i Vesten har av kinesisk barnehage. En av professorene ved East China Normal University uttrykker da også bekymring for mange vestlige forskeres tilnærminger når de forsker på kinesisk barnehage. Mye er evalueringsforskning utført med vestlige etnosentriske briller etter kort erfaring med og liten kunnskap om kinesisk barnehage.

En tredje barnehage besøkes. Styreren formidler ivrig hvordan barnehagen har utvist kreativitet for å møte den vanskelige situasjonen med luftkvaliteten i Beijing. Det kan være opptil 20 dager i måneden da det er umulig for barna å være utendørs. Styreren viser oss hvordan de med fantasifulle sengeløsninger (alle barn uavhengig av alder sover noen timer i kinesiske barnehager) har frigjort areal til barns utfoldelse inne. Hver avdeling er også utstyrt med et akvarium for å bedre luftfuktigheten i rommene. I gangene bugner det av blomster. På uteområdet er det rennende vann, steiner, kaniner, planter, grønnsakshage, prydtrær og frukttrær. Utdanning for bærekraftig utvikling på alle nivå får oppmerksomhet også i Kina.

Hvorvidt disse tre barnehagene er representative for kinesiske barnehager er ikke så viktig. Det er selvsagt store kvalitetsforskjeller i kinesiske barnehager slik det også er i norske barnehager. Det som er avgjørende er barnehagepersonalets nysgjerrighet på og ønske om å lære av andre, behovet for å få konstruktive tilbakemeldinger og den sterke viljen til forbedring. Her går de kinesiske barnehagelærerne og barnehageforskerne sine norske kolleger en høy gang.

Mange spør om hensikten med denne type studier. Vi skal vel ikke ha kinesisk barnehage i Norge? Nei, det skal vi ikke og det er heller ikke poenget. Det gir studentene erfaringer med en pluralistisk og mangfoldig verden, der det ikke finnes universelle sannheter eller entydige forestillinger om barn og barndom. Dette er nødvendige erfaringer for studenters danning til profesjonsutøvere. Utviklingen av profesjonell dømmekraft, evne til å se en sak fra flere perspektiv er avgjørende, nettopp fordi man som barnehagelærer vil møte barn og foreldre med svært ulik bakgrunn, kulturelt og sosialt, der ulike verdier, normer og forventninger gjør seg gjeldende.

Et mangfold av levemåter og oppdragelsespraksiser fordrer evnen til å se seg selv fra andres ståsted, og sammenligne egne bedømmelser med hva man kan forestille seg hvis en selv var i den andres sted. Å utdanne seg til barnehagelærer innebærer i dag nødvendige erfaringer med menneskelig mangfold i alle dets ulike framtoninger.

Å bygge nettverk med kinesiske forskere er både utfordrende og berikende. Et viktig anliggende for samarbeidet framover er å formalisere og videreutvikle forskningssamarbeidet mellom de involverte institusjonene. Vi ser nå spirer til forskningstema der begge parter ser behov for mer forskning.

Den kinesiske barnehagen har tradisjonelt sett vært lærerstyrt og læringsfokusert. Den norske barnehagetradisjonen har vektlagt barns lek og egne initiativ. Med temaet «Children as explorers» ser vi at denne enten-eller-tenkningen mellom lek og læring kan bli utfordret og utforsket gjennom fokus på lek, drama, musikk, naturfag og barns medvirkning og relasjoner. I dette arbeidet har også Norge-Kina barnehagenettverket en sentral rolle, ikke bare som arena for studenters feltarbeid, men også i det å utvikle et nettverk mellom norske og kinesiske barnehager.

Vil disse erfaringene til syvende og sist kunne gagne barnehagebarn i Norge og Kina? Vi ser at diskusjonene og møtene mellom norske og kinesiske studenter, barnehageforskere, lærerutdannere og barnehagelærere bidrar til stadige kvalitetsdiskusjoner om hva den gode barnehage kan være og hvordan det kan skapes gode vilkår for barns utvikling, læring og danning. Vi ser også at møtene medfører grunnleggende diskusjoner om balansen mellom det enkelte barns subjektivitet og betydningen av det å høre til i og tilpasse seg et fellesskap.

Kinesiske barnehagers fokus på tilrettelegging av et stimulerende miljø utfordrer norske barnehagers sterke fokus på relasjoner, og motsatt. I møtet mellom kinesisk og norsk barnehagetradisjon kan nettopp disse diskusjonene gi viktige bidrag til å nyansere barnehagekunnskapen og gjøre barnehagehverdagen rikere for barna, enten de lever i Bergen eller Beijing.