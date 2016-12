Straffen er tapet av hans frihet, ikke hans menneskelighet.

Kulden biter i kinnene, regnet faller hardt mot paraplyen og finner sin vei til eksponerte mørke bukser. Lyden av morgentrafikken klarer ikke helt å overdøve den ulende vinden. Hun går raskt oppover mot de høye murene, morgenens nyhetssending på høyt volum i ørene. Det er ennå mørkt, dagene sliter med å drive bort nettene.

Nyhetene handler om et drap av en mor og en datter, en grusom gruppevoldtekt og en avsløring om et mørkt rom. Hun kjenner at det knyter seg i magen. Tanken på ofrenes skjebner.

Murene har vokst seg høye når hun kommer frem til porten. Hun ringer på, sier navnet og blir sluppet inn. Hun går over plassen og legger bort øreproppene, en ny dag venter. Mobilen låses inn, nøkler hentes ut og hun ser raskt hvilken avdeling hun skal være på.

En av utallige dører låses opp, nøkkelens kalde metall veier tungt i hånden. Hun hilser på kjente ansikter på vei inn til avdelingen. Pauserommet er lyst og en duft av kaffe sprer seg i luften. Klokken er 06.50 og gangene med låste celledører er helt stille.

Frokostvognen er fylt med melk, brød og aviser. Lette bank på celledøren, nøklene i låsen og et «god morgen» inn i mørket. Trøtte føtter beveger seg langsomt over gulvet. En mann med grå joggebukse og sort T-skjorte kommer ut i gangen.

Ansiktet hans er innesluttet, munnen en smal strek. Han er rundt tretti år gammel, men blikket hans gjenspeiler en mann som har levd i hundre år. Armene hans er full av arr fra barberblader som har kuttet dypt. Arr fra rusens altoppslukende monster og en barndom uten kjærlighet. Arrene på sjelen er det som ingen kan se.

Han tar et brød, og spør om han kan få ringe i kveld. 20 minutter i uken er alt de får. Han må ringe til noen og si at han er glad i dem. En datter på 10 som savner sin pappa. Som ikke vet hva hun skal si på skolen når de andre spør. Med en mamma som nesten har gitt ham opp, som må bestemme seg. Skal han få lov til å være pappa, eller ikke. Hvem er egentlig denne mannen? Det er det ingen som vet, minst av alt ham selv.

Det er tid for lunsj. Latteren sitter løst på pauserommet. Fortellinger om gode og dårlige opplevelser på jobb. Hun forteller om noe vanskelig, søker råd. Ansiktene i rommet er fulle av forståelse. Rådene er mange, ordene er varme og komplimentene gjør at hun vokser. Hun ser på menneskene som jobber der hver eneste dag. Hun ser de som gir mer av seg selv enn de tar, og de som alltid har et smil på lur. Hun ser styrke, initiativ og medmenneskelighet.

Plutselig begynner bjeller å ringe, høyt og gjennomtrengende. Alle reiser seg og løper inn i vakten. Hun rykker til seg et sort belte med lommelykt, håndjern og batong. Pulsen stiger mens de får instruksjoner. Overfallsalarm, posisjon, ansatt. Så begynner de å løpe.

Nøklene klirrer og det tunge beltet som hopper opp og ned. Blodet bruser i årene og adrenalinet pumper i takt med skoenes slag mot gulvet. En innsatt prøvde å skade. Tre går inn og avverger, en på hver arm og hun på føttene. Mannen er sterk, de sliter og vet de er for få. Hun kjenner redselen i magen, prøver å kontrollere pusten mens svetten renner nedover ryggen. Styrken vinner over frykten og hun stålsetter seg. To fra en annen avdeling kommer løpende. De får situasjonen under kontroll. Tanken på hva som kunne skjedd ligger i luften. Alle vet det de ikke er nok folk på jobb. Nok til å slukke en brann, men aldri til å forebygge utgangspunktet.

Hun sitter under taket i det lette regnet. Murene rundt henne er fulle av falmede malerier. Et forsøk på å gi liv til alt det grå. Et nytteløst forsøk. På benken ved siden av henne sitter mannen med arrene, endelig hadde hun tid til å prate litt. Han forteller om sin familie, som han kanskje ikke kan se mer. De snakker om mulighetene videre, om veien til et annet liv. Hun spør ham de vanskelige spørsmålene. Hvorfor gjorde han det han gjorde. Hvordan kan han endre seg?

Hun ser en mann som forakter seg selv. En mann som nesten har sluttet å håpe. Hvordan skal han kunne være en verdig pappa, sønn og venn. Hun sier at hun skal hjelpe ham å komme seg videre. På andre avdelinger kan han jobbe, gå på skole og lære nye ting. Han må kjempe for seg selv og for dem han er glad i.

Tankene svirrer rundt i hodet hennes. Tanker om det han har gjort. Hun prøver å skyve dem vekk, men de er tunge og vil ikke rikke seg. Han forteller om sitt liv, sine valg, sine kamper og nederlag. Hun prøver å forstå, kjenne på hans ulykkelighet og hans skjebne.

Hjertet hennes sier at hun vil aldri kunne akseptere. Likevel må hun forstå, fordi han er også et menneske. Et menneske som må bli hørt, som må få hjelp og som trenger støtte.

Straffen er tapet av hans frihet, ikke hans menneskelighet.

Teksten er skrevet av en kvinnelig fengselsbetjent.