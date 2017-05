Jeg var vant til sol nesten hele året. Selvfølgelig regnet det første gang jeg kom til Bergen.

Jeg flyttet til Norge for syv år siden etter at jeg giftet med en nordmann. Først bodde jeg i Oslo, deretter flyttet jeg til Porsgrunn, og nå bor jeg i Bergen. Jeg må si at jeg likte byen veldig godt fra første øyeblikk.

Jeg kommer fra den tredje største byen i Tyrkia. Hverdagen der er ganske annerledes enn her. Det er varmere, og solen skinner største delen av året. Men det er tungt med lange arbeidsdager, mye trafikk og høy luftforurensing. Selv den største byen i Norge virker veldig fredelig og rolig. På mange måter er livet enklere her. Nesten alt kan gjøres på nett uten å gå ut av hjemmet, og språket var ikke så vanskelig.

Jeg kom til Bergen på en kort visitt september 2012 sammen med min mann. Vi bodde på Hotel Park på Nygårdshøyden. Det regnet selvfølgelig. Folk virket vennlige, det likte jeg veldig godt. Jeg ble fascinert av Bryggen og var veldig imponert over utvalget av fersk fisk på Fisketorget.

I mars 2013 flyttet vi til Bergen for godt. Først kjøpte jeg en god regnjakke og knallrosa sydvest. Siden jeg hadde bestått alle de norske språktestene som finnes, hadde jeg veldig høy selvtillit - helt til jeg flyttet til Bergen. Men det var veldig vanskelig å forstå bergensk, og i begynnelsen var det litt tøft.

Før jeg flyttet hit, var jeg yrkesaktiv, det savner jeg mest. Å jobbe, være selvstendig, føle meg nyttig. Som mange andre på Vestlandet i dag sliter jeg også med arbeidsledighet. Arbeidsmarkedet blir vanskeligere, spesielt etter oljekrisen hvor mange høyt kvalifiserte folk har mistet jobbene sine.

Selv om arbeidssøkingen ikke gikk så bra, var jeg heldig med utdanning. Jeg fikk veldig raskt godkjennelse for min tyrkiske utdanning og fikk plass på et masterstudium. Nå er jeg masterstudent ved Høgskulen på Vestlandet i Innovasjon og Ledelse. Samtidig blogger jeg om middelhavsmat på norsk, det hjelper meg å mestre og skrive bedre norsk. Øvelse gjør mester!

Kong Haralds tale under hagefesten i Slottsparken 1. september 2016 rørte meg til tårer. Som han sa, det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser.

Jeg er hjemme her.

Pinar blogger på Professorfrue.no - mat som varmer sjelen.