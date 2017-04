Her er seks grunner til hvorfor man kan slå seg til ro med barn og unges skjermbruk.

Barn er på et helt annet nivå enn oss fossiler når det gjelder bruk av teknologi. Det er viktig at foreldre involverer seg, samtidig som vi må ta en pust innimellom og tenke at dette kommer til å gå helt fint.

Det er mange ulemper med å bli eldre. En av dem er at man får nesehår som sakte men sikkert sprer seg til øregangen. Et neste moment er at man må oftere opp på do i løpet av natten. Og man havner stadig mer bak det som er «in».

Teknologiutviklingen er en del av det å være akterut. Og nei, du er ikke innafor selv om du endelig har opprettet Facebook-konto. Det finnes nok av dinosaurer som har tatt det samme steget. Barn og unge har for lengst gått over til helt andre apper og tjenester.

Jeg ble svært overrasket over å se at deler av min barndom hadde blitt utstillingsgjenstander på Teknisk museum. Der kunne jeg se gangen i musikkspillere fra Walkman og Discman til MP3-spillere og ipod. For ikke å nevne hustelefoner med ledning. Trådløs kommunikasjon har endret seg kraftig fra det bokstavelig talt uknuselige rektangelet som kunne lagre hele ti nummer og SMS, og hvor ringeminutter var dyrebar valuta.

For andre er teknologikløften enda større, og det er vanskelig å henge med på alt ungdom driver på med på Snapchat og Instagram. 97 prosent av barn mellom ni og seksten år har tilgang til mobil. Altså omtrent alle. Og de fleste er på nett daglig.

Størstedelen av barn er jo aktive skjermbrukere allerede de første leveårene, og gjerne med en eller annen form for nettbruk. Første debut på sosiale medier er fødselsbildet som en del foreldre legger ut. Heldigvis er vi ikke der ennå at hele seansen med rier og skrik på fødestuen livestreames.

Hvordan reagerer foreldregenerasjonen på barnas skjermbruk? Mange engasjerer seg veldig, noen lager lister over alt det som kan gå galt, noen ignorer, men felles for de fleste av oss er at vi opplever i en eller annen grad at man havner litt bakpå. Her er seks grunner til hvorfor man kan slå seg til ro med at det er mye positivt med barn og unges skjermbruk.