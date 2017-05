Jeg er glad i landet mitt, men det gjør meg trist at samfunnet vårt fortsetter å se på folk som meg med så mye hat og frykt.

Det siste fire månedene har vært det mange har betegnet som en vekker for resten av verden. Akademikere, aktivister og journalister fra andre land er forferdet og skremte av Trumps forhastede, tankeløse og tendensiøse utøvende ordre, og de uttrykker frykt for det amerikanske demokratiets fremtid. Men, det finnes en stor demografi, vi kaller oss «People of color» (POC) i USA, som ser på medienes indignasjon med et hevede øyenbryn. Dette er tross alt hverdagen vår. Rettighetene til urfolk og afroamerikanere har vært underordnet siden kolonitiden. I tillegg må vi huske at det har vært enda verre for POC som har vært dobbelt undertrykket på grunn av deres kjønn, seksualitet, innvandrerstatus, og så videre.

Undertrykkelse er dessverre en del av livet for mange i USA og det oppleves interseksjonelt. Samtidig har en stor majoritet av den amerikanske befolkningen nytt privilegier på grunn av deres etnisitet, kjønn og/eller klasse. De har levd komfortabelt med statlige lover og en grunnlov som ble etablert for å opprettholde slike privilegier på bekostning av dem som er mest marginalisert. Det kan virke som om indignasjonen vi er vitne til nå kommer som følge av at USAs privilegerte befolkning plutselig får en smak av hva det vil si å være marginalisert.

Folk er sjokkerte over Trumps påstander om at han tapte folkeavstemningen på grunn av ulovlige velgere og en påfølgende dekkhistorie i USAs media. Dette gjør mange urolige fordi det impliserer en mulighet for velgerundertrykkelse i Trumps regime. Men likevel har afroamerikanere og andre POC en historie med voldelig velgerundertrykkelse siden slutten av det nittende århundre, en periode med «Jim Crow»-segregasjon, i USA.

Kvinner landet rundt protesterte høyt på grunn av trusler mot deres reproduktive rettigheter, som den ultrakonservative «pro-life»-historien til visepresident Mike Pence, og nå i det siste den nye helseforsikringsloven som lister svangerskap, transseksualisme og i noen stater psykiske eller fysiske plager, som blant annet kan oppstå etter en voldtekt, som «tidligere eksisterende forhold» – et uttrykk som betyr at det blir vanskeligere og dyrere å få helseforsikring. Men likevel har afroamerikanske kvinner gjennomgått voldtekter, medisinsk eksperimentering og tvungen sterilisasjon i regi av den amerikanske regjeringen. Sjekk saken av Henrietta Lacks.

Folk synes at Trumps krig mot USAs medier er skremmende, men den amerikanske regjeringens krig mot kriminalitet (les POC og de fattige) er enda mer skremmende. Politiet i USA dreper mer enn dobbelt så mange POC som hvite folk. I 2015 døde nesten 1500 POC mens de var anholdt av politiet. Urovekkende mange av POC som blir drepte av politiet er ubevæpnede, og som oftest får politiet lave straffer eller går fri. Likevel ga Trump denne beskjeden til Black Lives Matter-bevegelsen på det hvite husets webside: «the Trump Administration will empower our law enforcement officers to do their jobs. The dangerous anti-police atmosphere in America is wrong. The Trump administration will end it.» Ordet «lynsjing» og dets historie i USA dukker opp for meg.

Hvis jeg er ærlig: Jeg har ikke så mye sympati for dem som stemte for Trump. Vi prøvde å fortelle de hva slags president han kommer til å være. Nå skjer det.

Trumps nyeste avgjørelse til å sparke FBI-sjefen James Comey som var leder i etterforskning av Trump-kampanjens russiske forbindelser har vært sjokkerende for mange. Det er noe som ikke bare har vekket mistanke om en mørklegging når det gjelder 2016-valget, men har også vært et fryktelig eksempel på maktmisbruk. Men for POC er det typisk av den amerikanske regjeringen som brukte ulovlig metoder til å infiltrere og ødelegge vår borgerrettighetsbevegelser og drepte eller fengslet nesten alle av dem som ledet de bevegelsene: Dr. Martin Luther King Jr., Fred Hampton, Assata Shakur, Malcolm X osv.

Det har selvsagt skjedd en positiv utvikling i USA de siste 60 år. Selv om det ikke har medført store forandringer for oss, har Barack Obamas presidentskap likevel vært en positiv symbolsk utvikling for POC. Likevel oppleves denne tiden med Trump som tilnærmet normal for mange av oss. Denne virkeligheten betyr ikke at vi ser på de neste fire årene uten frykt. Nei, hvis jeg er helt ærlig, er de fleste av oss livredde for fremtiden. Vi, som alle andre, er redde for å miste noen av de rettighetene vi har. Men vi er også rett og slett livredde for livene våre og våre familiers liv. Jeg har to brødre og en av dem er muslim. To afroamerikanske menn og en som er muslim. I Trumps USA er livene deres i fare.

En viktig forskjell mellom dette landet og landet før Trump er kanskje at det nå er et land som normaliserer hat. Det er nå et land som tillater verbale og fysiske overgrep på grunn av rasisme, fremmedfrykt og kvinnehat. Nesten 1000 tilfeller av hatkriminalitet ble rapporterte bare i løpet av de første 10 dagene etter at Trump ble valgt. Jeg er glad i landet mitt, og jeg kjenner meg som en del av det. Men det gjør meg trist at samfunnet vårt fortsetter å se på meg og folk som meg med så mye hat og frykt. Og jeg er redd for at våre menneskelige verdier kommer til å forvitre under en president som Trump. Intellektuelle og aktivister, som alltid har jobbet mot undertrykkelse, engasjerer seg allerede mot Trumps regime. De publiserer overlevelsesguider og tips for egenomsorg, og fortsetter å offentlig tenke gjennom produktive metoder for motstand. Deres stemme er en av sinne og frykt, ja, men også besluttsomhet. «Vi har kjempet og vi vil fortsette å kjempe.»

Poenget mitt er ikke å påstå at Trumps presidentskap handler om rasehevn eller å skylde på noen bestemt etnisk gruppe eller de som stemte på Trump. Vi, alle sammen, er med på å skape en atmosfære som tillater fremveksten av en slik figur. Vi er del av de globale kapitalistiske strukturene som undertrykker og marginaliserer andre. Det som er viktigst, er at vi begynner å tenke annerledes.

Vi kan se det som skjer nå med Trump og hans ekstremhøyre-gruppe av rådgivere som et ledd i en lang historie i USA, der hendelsene ligger på et kontinuum av nedbrytende demokrati og slik sett verken er helt nye eller særlig sjokkerende. Med dette kontinuumet som utgangspunkt kan vi kanskje finne bedre måter å motstå ikke bare Trump, men hele systemet av «white supremacist patriarchy» i USA, og kanskje kan vi sørge for at vi aldri (igjen) har en som Trump i det ovale kontoret.