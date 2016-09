Aldri før har boligprisene vært høyere, og næringslivet opplever en kapitaltørke. Begge problemene kan løses ved å fjerne rentefradraget.

Boligprisene i Norge er på et rekordnivå og prisveksten er høyere enn ti prosent flere steder i landet. Dette merkes spesielt her på Vestlandet. Oljekrisen rammer regionen hardt og arbeidsledigheten er på det høyeste på nesten 20 år.

Kombinasjonen av høye boligpriser og arbeidsledighet gjør at unge settes på­ sidelinjen i boligmarkedet. Kun de som har foreldre med tykke lommebøker kommer seirende ut av budrunder. Skal vi åpne døren for flere i boligmarkedet, må vi gjøre noe med prisnivået. Da kan vi ikke fortsette å subsidiere boligeiere med rentefradrag. ­

I dagens skattesystem kan boligeiere slippe å betale skatt for 25 prosent av renter på boliglån. Det betyr at ved å ha et lån på fem millioner kan du slippe å betale rundt 40 000 kroner i skatt.

Problemet er da at de med store formuer velger å kjøpe flere boliger som blir subsidiert av rentefradraget. Hvis du derimot har lav inntekt eller mangler oppsparte midler, vil du ikke ha den samme muligheten. Rentefradraget er i praksis et skattefradrag til de rikeste som koster samfunnet rundt 40 milliarder hvert år.

Milliardene som brukes på skattefradrag for boligeiere kunne heller bli brukt til vekstfremmende skattelettelser og fjerne formueskatten med et pennestrøk. Med dagens skattesystem velger investorer å investere i eiendomsprosjekter i stedet for å satse på gründere, hjørnesteinsbedrifter og norske selskaper. Nordmenns penger er i alt for stor grad i død kapital, i stedet for å dra Norge gjennom omstillingen vi nå står overfor. Vi skal ikke leve av eiendom i fremtiden, men nyskapende arbeidsplasser og et levende næringsliv.

En samlet front av økonomer har lenge argumentert for å fjerne rentefradraget. Nylig konkluderte produktivitetskommisjonen at norsk politikk må bli mer næringslivsvennlig, men dagens politikere stikker hodet i sanden og lukker ørene til ekspertenes råd. Likevel er det bra at regjeringen har senket selskapsskatten, men handler ikke politikk også om å gjøre tøffe valg? Er det viktigere å vinne valg enn å gjennomføre ansvarlig økonomisk politikk?

Politikk handler om prioriteringer. Dagens politikere må prioritere et skattesystem som satser på nyskapende arbeidsplasser og gir unge en mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Et steg i riktig retning er å fjerne rentefradraget.