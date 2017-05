Det er vi som er unge, som må ta oppvasken etter handlingslammede voksenpolitikere.

I helgen reiser vi i Grønn Ungdom Hordaland til Miljøpartiet De Grønnes (MDG) landsmøte for å passe på at moderpartiet fortsetter å ha Norges mest ambisiøse klimapolitikk. Det vil si at partiet må gå inn for en 15-årig utfasing av oljenæringen.

I 2013 gikk vi til valg på å kontrollert fase ut norsk oljevirksomhet over en 20-årsperiode. Det fikk oss inn på Stortinget og ga oss mulighet til å foreslå radikal klimapolitikk, som har gitt de gamle, oljesmurte partiene mye å tenke på. Vi har også foreslått å lage en klimalov for Norge, og slutte å bruke oljefondet til å investere i kull. Vi har fått flertall for de to siste, men det er tøft å snu de andre partiene når det kommer til oljen.

Den sittende regjeringen har, som alle regjeringer før dem, videreført den norske tradisjonen med å øke klimagassutslippene. Mens alle land rundt oss skaper grønne jobber og kutter utslipp, motarbeider norske politikere det grønne skiftet. For hvert år vi utsetter omstillingen, må vi kutte utslipp raskere og over en kortere periode.

Denne regjeringen har vært fire tapte år for klimakampen. Derfor mener vi at MDG nå må gå til valg på en raskere oljeutfasing over 15 år. Det er vi unge som må ta oppvasken etter handlingslammede voksenpolitikere som lar oss arve en febersyk klode.