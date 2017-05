I dag mangler det politisk vilje til å prioritere de miljøvennlige alternativene.

Dersom Norge skal overholde Paris-avtalen er det avgjørende at man får en nykter debatt rundt ressursbruken i blant annet Nasjonal Transportplan slik at midlene går til de beste og mest miljøvennlige løsningene. Slik det er i dag mangler det politisk vilje til å prioritere de miljøvennlige alternativene; det legger til byrden for miljøet.

I Kystrederiene mener vi at det er feilslått politikk å bruke massive ressurser på Fergefri E39 da det på ingen måte vil bidra til en avlastning av veinettet eller en mer bærekraftig miljøutvikling, heller det motsatte. Det er et politisk uttalt mål at mer transport skal gå sjøveien; da er det direkte selvmotsigende å investere majoriteten av ressursene til infrastrukturutbygging på Vestlandet i utvidelse av veinettet.

Sjøtransporten står for 46 prosent av transportarbeidet på fastlandet i Norge, men får bare 3,5 prosent av midlene i nye NTP – det er en absurd fordeling dersom man forventer at næringen skal utvide transportarbeidet ytterligere.

Det er et upopulært standpunkt å være mot Fergefri E39, men noen ganger må politikerne ta upopulære avgjørelser til det beste for samfunnet som helhet. Vi kan ikke redusere trafikk på vei ved å bygge ut veinettet, og vi kan ikke forvente at mer gods skal fraktes sjøveien dersom veinettet rustes opp og blir et enda billigere transporttilbud for vareeierne. I politikken ser man ofte en distribuerende effekt, der midlene som er til rådighet spres tynt over mange og ulike tiltak; dette fungerer så lenge disse tiltakene ikke gjensidig utelukker hverandre.

Massiv investering i Fergefri E39 utelukker satsingen på mer gods fra vei til sjø. Dermed er det direkte kontraproduktivt å investere i så stor skala i et prosjekt som vil motvirke det uttalte målet om mer transport sjøveien. Undersøkelser viser at resultatet av Fergefri E39 vil være en massiv styrking av veitransporten, dette er helt uavhengig av økonomisk vekst og befolkningsvekst; spørsmålet er om vi har råd til denne utviklingen?

I Kystrederiene mener vi at den planlagte utbyggingen av Fergefri E39 både er til skade for miljøet og samfunnet. Undersøkelser gjennomført av blant annet DNV GL viser at gods fraktet sjøveien kan redusere CO₂-utslipp med opp mot 54 prosent til sammenligning med samme fraktmengde på vei.

Dette er basert på teknologien som allerede er tatt i bruk i form av fremdriftssystemer som går på LNG. Investeringen fra Hordaland Fylkeskommune i fossilfrie ferger langs fergetraseene i Hordaland viser at teknologien på området utvikles raskt og at nullutslippsalternativ ikke er langt unna.

Hvorfor man skal fortsette å argumentere for en svært kostbar og tidkrevende utbygging av veinettet når disse fergene snart kan være i drift, er for oss et mysterium. Det vitner om politikernes manglende forståelse for miljøproblematikken, og manglende evne til å gjøre de nødvendige prioriteringer.