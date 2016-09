Manglende handlekraft gjorde at tunnelen har ligget på vent i så mange år at den ble fullstendig utdatert.

I fjorårets valgkamp var vi tydelig på at vi ikke ønsket bygging av Nyborgtunnelen. Budskapet var da som nå at kortere reiseavstand for biler mellom Åsane sentrum og Nordhordland bare vil forsterke problemet med byspredning og økt biltrafikk, og at vi grønne vil prioritere sykkelveier, gangstier, trafikksikringstiltak og kollektivtrafikk.

For dette standpunktet fikk vi kritikk fra både Ap og Høyre. De to største partiene understreket hvor viktig de mente det var å bygge Nyborgtunnelen, og da Ap overtok byrådet fikk de med seg Venstre og KrF på å fremheve denne tunnelen som prioritert veiprosjekt i byrådets politiske plattform.

Under ett år seinere ser det ut til å skje en gledelig snuoperasjon. Arbeiderpartiets leder i komité for miljø og byutvikling, Geir Steinar Dale, sier det er en felles forståelse at tiden har løpt fra Nyborgtunnelen slik den ble vedtatt for mange år siden. Da kan vi i det minste glede oss over at manglende handlekraft har gjort at tunnelen har ligget på vent i så mange år at den ble fullstendig utdatert.

Jeg håper også at utviklingen i saken om Nyborgtunnelen kan føre med seg en liten dose ydmykhet fra de største partiene ved neste korsvei.