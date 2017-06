Det er en myte laget av venstresiden at private barnehager suger penger ut av kommunen.

Leder i Rødt Bergen, Marte Teigen, vil at byrådet i Bergen skal følge andre store byer ved å kommunalisere private barnehager (BT 14. mai). Ut fra et ideologisk blindspor vil hun i en tid hvor det trengs flere barnehageplasser legge begrensninger på tilbudet. Innfallsvinkelen er at de er mot profitt, og av ideologiske hensyn ønsker kommunale barnehager.

Teigen hevder de private profiterer på fellesskapet, noe som absolutt ikke gir mening. Hvis en barnehageplass koster kommunen 100.000 kroner i året, mottar barnehagen disse pengene uavhengig av hvem som eier den. Om barnehagen er privat, koster det altså fellesskapet like mye.

Det er en myte laget av venstresiden at private barnehager suger penger ut av kommunen. Private barnehager driver ofte mer effektivt en de offentlige, og de klarer også å bygge barnehager for en lavere pris, ifølge en rapport av konsulentselskapet PWC. Det gjør at kommunene sparer penger. I realiteten spiser kommunale barnehager mer penger av fellesskapet enn de private. Private barnehagers profitt er heller ikke et nullsumspill for kommunen, det er en vinn-vinn situasjon.

Hvis byrådet starter en kommunalisering, sterkere regulering eller begrensning på barnehager, vil Bergen mangle barnehageplasser. Vi burde være enige om at det skal være flere, ikke færre, barnehager i byen vår.

Tilgjengelige og gode barnehager er viktig på så mange områder. Utdanning for barna, sysselsetting av foreldre og likestilling. En av Norges økonomiske suksessfaktorer har vært andelen kvinner i arbeid. Det vil svekke likestillingen og velferdssamfunnet hvis kvinner må ta ut kontantstøtte fordi de ikke får barnehageplass.