I sin grenseløse egoisme setter aksjonen til yrkestransporten menneskers liv og helse i fare.

Yrkestransporten i Bergen varsler ny aksjon onsdag 26. april, bare fire måneder etter at de lammet Bergen. De «demonstrerer» mot det meste av prisregulering på veiene våre virker det som: Økninger i bompenger, rushtidsavgift, ekstraordinære satser på dager med helseskadelig luft – de vil «åpne øynene» til bergenserne for hva som skjer.

Det er ganske åpenbart at de fleste bergensere har fått med seg hva som foregår. Bybanen har dominert lokalpolitikken i årevis, og debatten om rushtidsavgift, forurensning, køproblemer og helseskadelig vinterluft har ikke fått noe mindre oppmerksomhet. Realiteten er nok heller at yrkestransporten føler de ikke er hørt i tilstrekkelig grad.

Den vanlige måten å fremme sine interesser på, er da via stemmeseddelen og ordinær lobbyvirksomhet overfor politikerne. Om jeg er misfornøyd forbi byrådet i Bergen gjør for lite for å sikre ren luft på kalde vinterdager, kan jeg selvsagt ikke parkere bilen min på tvers i Fløyfjellstunnelen for å markere min misnøye. Da kommer nok politiet ganske raskt. Hvorfor skal dette være annerledes om du er yrkessjåfør?

Yrkestransporten viser fullstendig manglende respekt for demokratiet i Bergen. De vedtakene som er fattet på dette området er blant de mest diskuterte og viktigste i valgkampen i byen. Yrkestransporten viser også en selvopptatthet som er nærmest grenseløs: De rammer helt vanlige bergensere som skal på jobb, levere barn i barnehage, som skal ut og reise, eller som har andre ærend der de trenger å komme seg noe sted i byen vår. Men verre er at de i sin grenseløse egoisme setter menneskers liv og helse i fare. De sier selv til BT at de vil avblåse aksjonen «hvis noe skjer, en ulykke eller brann». Men alle som vet hvordan trafikken fungerer, skjønner at fra en slik aksjon avblåses til det igjen er fremkommelige veier, går det lang tid.

Ved forrige aksjon valgte politiet i Bergen å toe sine hender. Det var visst vanskelig å plukke ut de saktekjørende sjåførene med store bannere på bilene. Denne gangen bør politiet kjenne sin besøkelsestid. Som de selv konkluderte med sist: Dette er et åpenbart brudd på veitrafikkloven § 3, som krever hensynsfull atferd i trafikken.

Det er dessuten et grovt og alvorlig brudd sett i lys av de enorme samfunnsøkonomiske konsekvensene, og ikke minst faren for enkeltmenneskers liv og helse om de for eksempel skulle trenge ambulanse.

Jeg forventer at politiet er tidlig ute og plukker sjåførene til side med høye bøter og eventuelt førerkortbeslag. Skulle bergensere likevel ikke komme seg på jobb og gå glipp av lønn eller få andre utgifter, miste et fly eller tog, er det greit å minne om at lastebilsjåførene (der lederne, «aksjonsgruppen», beleilig nok er identifisert i BT) er personlig erstatningsansvarlige.

Det er på tide at vi får slutt på at yrkestransporten tror de kan holde hele Bergen som gissel for den politikken velgerne i byen har stemt for.