Fortvilet, kald og trett måtte jeg pent se på at bilister en etter en helt frem til kl. 23 passerte meg uten å gi tegn til hjelp.

Ferdig på kveldsvakt ved Fantoft Omsorgssenter 1. påskedag kl. 22.10 startet jeg på turen hjem til min kjæreste på Søråshøgda med min nyrehabilterte Amarone (Vespa). Men plutselig slo motoren seg av da jeg kjørte forbi Fana Blikk. Jeg skvatt selvsagt til da jeg ikke hadde opplevd dette før. Jeg svingte brått til veiskulderen da jeg hadde en bil bak meg. Her ble jeg stående (selvsagt med selvlysende vest) i hele 15 minutter før jeg fikk start igjen, Men ved Skjold skole var det stopp igjen.

Fortvilet, kald og trett måtte jeg pent se på at bilister en etter en helt frem til kl. 23 bare passerte meg uten å gi tegn til hjelp. Men så kom en ungdomsgjeng i en Audi og tok en u-sving og kjørte bort til meg som stod langs veiskulderen i telefonsamtale med min kjære. De ropte ut «trenger du hjelp», og etter litt scooter-snakk sammen så de på den og fant fort ut at den ikke var kjørbar.

Ungdomsgjengen som talte fem pesoner foreslo å dra hjem til en av fedrene for å hente tilhenger. Jeg bare måpte da de kom med tilbudet så sent en 1. påskedag. Jeg ventet i vel 20 minutter, og der kom de med tilhengeren. I sneglefart for at den ikke skulle velte, kjørte de den helt opp til Søråshøgda hvor de løftet ned på veien.

Jeg noterte selvsagt navnene deres, og etter mye detektivarbeid før kveldsvakt i dag fikk jeg sporet opp to av ungdommenes fedre. Jeg ringte og fortalte hvor rørt og takknemlig jeg ble over disse ungdommene i 17-18 årsalderen som uoppfordret hjalp en 44-årig Promsgate-gutt. Fedrene ble også veldig glad for tilbakemeldingen.

Fantastisk Fana-ungdom!