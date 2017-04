– Jeg lurer på om BTs kunstanmelder er oppmerksom på at hun selv er del av det kommunikasjonsproblemet hun tegner opp, skriver Anne Szefer Karlsen.

«Kunstbransjen har et kommunikasjonsproblem» skriver blogger, BT-kunstanmelder og kunsthistoriker Silje M. Engja Sigurdsen i Bergens Tidende 2. april 2017. Hun avslutter sin tekst med: «Et mer forståelig språk kan være til hjelp i en verden som kanskje trenger kunsten og humaniora mer enn noen gang.» Jeg er enig. Dette er ikke en nyhet for oss som jobber i bransjen, men jeg er overrasket over at utdanningsinstitusjonen får ta såpass mye av skylden.

«Hvis KHiB eller UiB ikke evner å gi så lite som et lynkurs i hvordan gjøre kunst og humaniora mer interessant og verdifullt utover sin egen lille omgangskrets, er NHH og BI en liten busstur unna», skriver hun.

I 2015 ble den eneste MA i Kuratorpraksis i Norge etablert i Bergen etter en lang periode med en godt etablert etterutdanning i samme fagfelt ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og det første MA-kullet er i ferd med å forberede seg til eksamen som avholdes offentlig 1. og 2. juni i år.

Blant det ti students sterke kullet finner vi kandidater som tar for seg deler av «kommunikasjonsproblemet». De er bevisst sitt ansvar når de ytrer seg i offentligheten. Kanskje Sigurdsen vil ta «bussen» til oss i juni for å lære hvordan en kan formidle kompliserte og til tider utfordrende kunst?

Det nyopprettede fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen bidrar aktivt til å løse vår del av «kommunikasjonsproblemet» gjennom satsing på de ulike formidlingsrollene på kunstfeltet, deriblant kuratoren.

Kuratorens rolle i offentligheten er nemlig i all hovedsak en formidlende rolle; den står for romlig og språklig formulering av utstillinger slik at de kommuniserer på en kroppslig og intellektuell måte med betrakteren.

Begge deler må regnes som «formidling». Og det er derfor jeg også vil slå et slag for at faglig formidling av kunst er noe en må prioritere. Vi gjør det allerede i utdanninger som forer denne bransjen med fagfolk – altså ved landets kunsthøgskoler, de kunstneriske fakultetene ved universitetene og i feltet selv gjennom etterutdanning.

Pivat

I tillegg til den opplagte kritiske sansen en opparbeider seg i en høyere utdanning, er det i møte med verden omkring at refleksjonen over egen kunstnerisk og kuratorisk praksis kan skjerpes. Dette er noe man trenes i under de ulike kunstutdanningene, og som skiller de erfaringsbaserte utdanningene fra de rent akademiske.

Dessverre er det ikke alltid like god tid til denne nødvendige refleksjonen og selvrefleksjonen når en avslutter studiene sine. Her utsettes en for et kontinuerlig produksjonskrav i det institusjonelle landskapet, med sine (nesten systemisk) underfinansierte kunstinstitusjoner.

Et fåtall institusjoner har dog budsjettene «på plass», slik som for eksempel noen museer. Dessverre prioriterer man der synlighet over god formidling, noe som gjør at det offentlige fylles av sterke markedsavdelinger som mangler det nyanserende språket som tilhører formidlingens felt. Dermed kan Museumsforbundet melde at museene gjør en god jobb med formidling basert på økende publikumstall.

Dette refererer Sigurdsen til uten å ta tak i det markedsdrevne språket som kanskje gir vel så falske forhåpninger til kunsten som det hennes to sitater påstås å gjøre.

Hun skriver videre: «Vi lever i en tid med uendelige muligheter til å bli underholdt, og vi har historisk sett en unik tilgang til enorme mengder informasjon. Det skal noe til å trenge igjennom.» De to engelske tekstutdragene som er trukket frem i hennes innledning er ikke underholdende, men så er verken Bergen Assembly eller Stiftelsen 3,14 i underholdningsbransjen.

Bjørn Erik Larsen

I dette anslaget til Sigurdsens tekst vises det frem at hun mangler forståelse og kunnskap om kunstfeltet. Sitatet fra Bergen Assembly er fra annonseringen av et totimers arrangement på «The Partisan Café» som var operativ i den gamle brannstasjonen i Bergen i september i fjor, med tittelen SEX TALK MTG (eller i fri oversettelse: La oss møtes å snakke om sex). Arrangementet var rettet mot kunstnere, og skulle ta for seg kunstens og kunstnerens rolle i den visuelle offentligheten.

Jeg lurer på om Sigurdsen i det hele tatt tok seg bryet med å lese den seksten setningers lange teksten i sin helhet? (Jeg mener kunstfeltet må kunne kreve av et voksent publikum å lese seksten setninger ...)

Sigurdsen har likevel et poeng. Dersom hun var orientert i samtidens kunstdebatter ville hun visst at det språklige er noe det hele tiden jobbes med i kunstfeltet, og noe vi spesielt tar for oss på MA i kuratorpraksis på UiB.

Det hun heller ikke forteller leseren er at det til og med harseleres med dårlig språkføring i kunstfeltet selv, som er opprinnelsen til både «artspeak» og «International Art English». Sistnevnte en skarp kritikk av spesielt dårlig skrevne pressemeldinger på engelsk.

Sigurdsen skriver: «Men hvordan kunsten presenteres for dem som ikke er i kunstbransjen, trenger ikke være vanskelig.» Og det er sant, dersom man har en sterk faglig bakgrunn og integritet. Det er dessverre ikke slik at verken skoleverk eller dagspresse løper om kapp for å nå frem til feltet, for å bistå. I møtet med kunsten kommer nemlig ofte et publikum som er sulteforet på språk for kunst.

Kunst og estetiske fag er systematisk underprioritert i allmenn utdanning – fra barnehage til universitet. Dagspressen har nedprioritert kunstkritikken over lang tid i et land som med største selvfølgelighet har tilgang til litteratur- og musikkritikk nær sagt hver ukedag i flere kanaler (kudos skal dog gis til Morgenbladet for deres samarbeid med nettmagasinet kunstkritikk.no om deres kvartalsvise «Kunstekstra»).

I bunnen av nettutgaven av artikkelen finner vi noen av Sigurdsens egne videosnutter. I en av dem får vi blant verker på Kode 2 – i en merkelig blanding av anmeldelse og «filmen om anmeldelsen» – innblikk i at hun ikke husket ordet «tolke», at det er «mange s-er» i en setning hun nettopp har sagt, at et verk er «sprøtt», at en kunstner har jobbet lenge med et verk og at det er «hardt arbeid».

Hennes største ankepunkt mot utstillingen er at den er «litt liten og en kommer seg fort gjennom den». Avslutningen er en sammenklippet sekvens som transkribert ser slik ut: «For meg er Jan Groth sitt vevde teppe den store juvelen i Kode sin samling. Streken er enkel, men samtidig enestående og konsekvent. Den er som et lynnedslag og inneholder en kraft. Faktisk, faktisk, faktisk, faktisk så er Groth sine vevde tepper noe av den mest eksklusive kunsten du kan kjøpe.»

Er det den enkle streken som gir henne assosiasjoner til et lynnedslag som gjør at dette er juvelen i samlingen, som består av nærmere 50.000 verker? Jeg lurer på om Sigurdsen er oppmerksom på at hun selv er del av det kommunikasjonsproblemet hun tegner opp? I hennes velmenende og nysgjerrige videosnutter fyller hun selv skjermen mer enn kunsten, og jeg lurer på om ikke BT ville vært bedre tjent med en anmelder som faktisk setter seg inn i det feltet hun skal anmelde.