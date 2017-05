For mange kan det være skummelt å gå inn i en valgbod.

Lav valgdeltakelse er problematisk for et demokrati. Det er med på å svekke legitimiteten til de avgjørelsen som blir fattet. I en tid der mange opplever misnøye og mistillit med det etablerte systemet, er det viktig at vi arbeider systematisk for å få økt oppslutningen rundt demokratiske prosesser.

Det er høy terskel for å stemme første gang. For mange kan det være skummelt å gå inn i en valgbod. Terskelen blir lavere når en har sett hvordan det foregår og har vært med på prosessen før. Derfor bør man senke terskelen for førstegangsvelgere så mye som mulig. Allerede finnes det valgboder på offentlige bibliotek og på universiteter og høyskoler.

For å få flere til å stemme for første gang kan man lage en valgbuss som kjører mellom de videregående skolene i fylket og la elevene over atten stemme på skolene de går på. På den måten minskes terskelen for å stemme for første gang. Det vil også bli lettere å stemme for dem som har vært med på prosessen før. Deltakelse i valg skaper demokratisk eierskap hos folk.

Ja til valgbuss – ja til demokrati og deltakelse.