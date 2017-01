Hver dag gruer tusenvis av barn seg fordi voksne drikker for mye.

Frps programkomité går inn for å senke aldersgrensen for sprit til 18 år, avvikle Vinmonopolet, fjerne regulering av åpnings- og skjenketider og senke alkoholavgiftene. Det er et slag i trynet til alle barn og ungdommer som vokser opp i hjem der det drikkes for mye, og i strid med alt vi vet virker for å begrense skadene av alkoholbruk.

Norsk alkoholpolitikk har gitt gode resultater på flere områder. En kombinasjon av virkemidler som pris, begrensning i tilgjengelighet, aldersgrenser, reklameforbud og forebygging har resultert i at norsk ungdom drikker stadig mindre. Det er en god utvikling som samfunnet bør støtte opp om, ikke rive ned.

Danmark er det eneste landet i Norden som ikke har hatt en nedgang i ungdoms alkoholbruk siden årtusenskiftet. Dansk alkoholpolitikk er på mange måter i tråd med den Frp foreslår: Prisene er lave, og tilgjengeligheten er høy. I tillegg har man ikke noe forbud mot alkoholreklame, så det reklameres for alkohol også rettet mot unge, som kan kjøpe alkohol lovlig fra de er 16 år. Slik ønsker vi det ikke i Norge, og det er derfor viktig å holde på og styrke de virkemidlene vi har.

En fersk undersøkelse fra AV-OG-TIL viste at en av ti foreldre har latt være å sende barna sine til besteforeldrene fordi de er redde for alkoholbruken deres. Hver dag gruer tusenvis av barn seg fordi voksne drikker for mye. Disse barna vil ikke få det bedre av at alkohol blir billigere og mer tilgjengelig.

Dersom Frps landsmøte gjør dette forslaget til sin politikk, har partiet meldt seg helt ut av debatten som en seriøs aktør. Frp må forklare hvordan de kan forsvare en alkoholpolitikk der utfallet vil bidra til at flere opplever problemer med egen eller andres drikking, at flere må få helsehjelp, at flere opplever utrygghet, og at politiet må bruke flere ressurser på alkoholrelatert vold og kriminalitet. Da viser de at de gir blaffen i barn og ungdom som opplever problemer med drikking.

Vi trenger beskyttelse for dem som trenger det mest, ikke å gjøre det vanskelig for folk å ta en konjakk til kaffen.