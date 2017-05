Det er de kristne verdiene som har gjort Norge til det det er.

Arbeiderpartiet (Ap) gjorde flere vedtak mot klassiske kristne verdier og interesser under sitt landsmøte for et par helger siden. De vil blant annet fjerne K-en i religionsfaget på norske skoler.

Tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland ble kjent for begrepet «bærekraftig utvikling». Ap trenger å børste støvet av det begrepet, og spørre seg selv hvilke verdier som er bærekraftige for samfunnet vårt. Jeg mener at de kristne verdiene har vist seg å være alle andre verdisystemer overlegne når det gjelder å bygge gode samfunn.

Disse verdiene utfordres i dag av sekulærfundamentalismen, men enda mer av sekulærfundamentalismen, som vil fjerne kristendommen fra det norske samfunnet under dekke av «religionsnøytralitet». Den nøytraliteten høres fin ut i teorien, men er ikke bærekraftig. Det er de kristne verdiene som har gjort Norge til det det er, og vi trenger å fortsette å bygge på dem, for å bevare det gode samfunn, for alle.

Vi må ikke være redde for å stå opp for vår kristne kulturarv, og da er vedtak som K-en ut av religionsfaget et signal som går i helt feil retning. Jeg ønsker meg en fremtid preget av de beste verdiene, slik de gjorde for mine besteforeldre og oldeforeldre.