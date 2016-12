Bruk julen til å snakke med barna du har rundt deg.

«Jeg krangler med familien min hele tiden. Kan man flytte ut når man er 15, eller må man vente til man blir 18?»

Hittil i år har Kors på halsen tatt imot over 17.000 henvendelser fra barn og unge i hele Norge. Vi snakker med en barne- og ungdomsbefolkning som vi opplever som positiv og robust, men hvor mange også er ensomme. Flere som kontakter oss har en tung hverdag. Samtidig har de fleste drømmer for fremtiden og planer om hvordan de skal nå sine mål. De ønsker å gjøre det godt på skolen, og de fleste forteller at de har gode venner, og et nettverk som er støttende og trygt.

I 2016 har det vært flest henvendelser fra barn og unge som sliter med et negativt kroppsbilde. Dette gjelder for hele landet, men i noe mindre grad for barna fra Hordaland.

I Hordaland handler en av ti samtaler om relasjon til foreldre og foresatte. Dette er så langt i 2016 den største problemstillingen vi møter hos barna i fylket Den siste tiden har vi også sett en økning i antall barn i Hordaland som ønsker å snakke om negative følelser.

Barna uttrykker at de er triste, og at de synes det er tungt å leve. De forteller om et press til hele tiden å gjøre det godt, og mange opplever at de ikke strekker til. De forteller at de ofte føler seg ensomme, sliter med vennerelasjoner og har tanker om selvmord, men at problemene de har ikke er store nok til å bry andre med.

Fakta: Kors på halsen Kors på halsen (tidligere Røde Kors-telefonen for barn og ungdom) er Røde Kors ' nasjonale samtaletilbud for barn og ungdom. Kan snakke om alt fra gode opplevelser med venner og spørsmål om kropp og helse, til tyngre ting som selvskading, selvmordstanker og depresjon. Det er som regel barn og unge mellom 12 og 18 år som kontakter Kors på halsen. • For alle opp til 18 år • Gratis, trygt og anonymt • Mail, chat og forum: www.korspahalsen.no • Telefon 800 333 21 • Mandag-fredag hele året fra kl. 14–22 (NB! i juleuken fra kl. 16-19)

«Pappa er bare opptatt av den jævla telefonen sin!»

Barna gir uttrykk for at de ikke blir hørt, og at de ikke kan prate med foreldrene sine om ting de lurer på. Mange forteller at deres foreldre ikke forstår dem, og at det bare fører til krangel hvis de prøver å ta opp ting de syns er vanskelig.

Samtidig gir barna tydelig uttrykk for at de ønsker å snakke med sine foreldre. De ønsker å bli forstått, og gir uttrykk for at de trenger at foreldrene støtter dem også når de har gjort noe galt. Men de synes det er vanskelig.

Mange barn forteller at foreldrene har nok med sine egne problemer, og derfor ikke har tid til de «små» problemene barna har. Barna forteller også om mye krangling i hjemmet, og at de hater det når foreldrene krangler. Etter samlivsbrudd opplever også mange det er vanskelig å få støtte når det er store konflikter mellom foreldrene. De synes det er slitsomt å leve etter to forskjellige regler, og leve som om de har «to ulike personligheter».

Hos oss øver de på å snakke om det de helst vil fortelle deg. Mange forteller at vi er de aller første som får høre om bekymringene deres. Vi jobber daglig for å skape ett trygt sted for dem å begynne praten. Målet i Kors på halsen er at barna skal få det litt bedre etter hver samtale med oss og at de skal fortsette praten hjemme.

«Mamma og pappa skjønner ikke hvordan jeg har det»

Det er tungt å snakke med barn som ikke tør å snakke med sine egne foreldre. Vi prøver å hjelpe dem med å finne ut hva de selv kan gjøre for å få det litt bedre. Ofte innser de at de må lære foreldrene sine til å gi dem litt mer tid. De øver seg hos oss, men den virkelige samtalen skjer først når de er sammen med sine nærmeste. Det kan hende barna forteller at de ikke gidder, eller at de har for mye å gjøre. Til tross for det, og selv om de avviser deg, ønsker barna faktisk tid når det trengs. Og vi ser at de trenger det.

Det er ikke alltid lett å si det man tenker på eller hva man har behov for. Barna forteller ofte at foreldrene hele tiden skal fikse ting, mens de gjerne bare trenger å bli lyttet til og føle seg forstått. Når vi i Kors på halsen snakker med barna, blir problemet sjelden løst fullt og helt. Det viktigste vi gjør er å la dem snakke ut og forsøke å forstå. Når barna forteller om de samme problemene igjen og igjen, trenger de ofte bare å høre sine egne tanker og få en bekreftelse på dem.

Vi erfarer at barna ofte sitter på løsningen selv, og trenger å beholde kontrollen over hva som skjer videre. Å lytte, støtte, være tydelig på konsekvensene og sammen finne gode løsninger, er ofte det beste man kan gjøre for å hjelpe barna sine. Mange barn vil ikke være til bry, og mange føler ikke at det er så lett å snakke hjemme.

Uansett om du er forelder, tante, onkel, bestemor eller venn – bruk gjerne julen til å sette av litt tid til å være sammen med de barna du har rundt deg. Du trenger ikke være problemløser, bare en som er til stede. Snakk med barna, lytt til dem og ta dem på alvor.