Å kreve at kjente olje- og gassressurser uansett skal bli liggende, er i realiteten å tvinge frem en politisk styrt avvikling av landets viktigste næring.

På lederplass 31.8 tar BT til orde for at de mest lovende områdene på norsk sokkel skal avstenges for utvinning av olje og gass fordi ny produksjon «ikke er bærekraftig».

Det er verd å minne om at klimagassutslippene fra produksjonen på norsk sokkel er under halvparten av det internasjonale gjennomsnittet. En styrt avvikling av norsk olje- og gassutvinning vil ikke redusere globale utslipp, men tvert i mot kunne føre til økte utslipp.

BT mener at områdene Troms II, og Nordland VI og VII, er så verdifulle og sårbare at oljen uansett må bli liggende. Statsministeren og Høyre har hele tiden har argumentert for en konsekvensutredning som blottlegger alle positive og negative sider ved olje- og gassutvinning i disse områdene.

En slik konsekvensutredning er det grunnlaget vi trenger for en grundig debatt om det er mulig, og forsvarlig, å skrive et nytt kapittel i det norske oljeeventyret på kysten utenfor Nordland og Troms. Som folkevalgte har vi et ansvar for å forvalte dagens velferd og samtidig sikre livsgrunnlaget for neste generasjon.

Dette har norske politikere stort sett forvaltet utmerket når det kommer til olje- og gassressursene. Å kreve at kjente olje- og gassressurser uansett skal bli liggende er i realiteten å tvinge frem en politisk styrt avvikling av landets viktigste næring.