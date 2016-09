Diagnosen din trenger ikke å definere hvem du er.

Diagnosen følger deg som en trofast hund. Inn i skyggen, og ut i lyset. Den er en trygghet, din følgesvenn. Et begrep i journalen. Et begrep du bruker for å fortelle andre noe om hvem du er. Det er greit, men husk en ting: diagnosen din trenger ikke å definere hvem du er.

Min diagnose, cerebral parese, høyresidig hemiplegi, gjør at jeg er delvis lammet i halve kroppen. Kult det, altså. Ellers er jeg adjunkt, og jeg jobber med masteroppgaven min i pedagogikk. Neste år vurderer jeg å ta et årsstudium i psykologi. Forresten er jeg bare 23 år. Det er litt kult det også, faktisk.

Det å være ung med en diagnose, er derimot ikke noe kult. Det er skikkelig tøft. Man skal passe inn sosialt, holde på med en aktivitet man liker, og føle mestring i det man gjør. Da er det viktig å ha et godt miljø på skolen, barns viktigste sosiale arena. Jeg vil derfor gjerne takke mine tidligere lærere, for at dere var der for meg da jeg trengte det. Nå er det snart min tur å hjelpe elever. Men kanskje jeg som lærer vil trenge litt hjelp selv?

For livet mitt er ikke et glansbilde. I strevsomme og stressende situasjoner sliter jeg med krampe i høyre side av kroppen, i opptil flere timer hver dag. Krampene har jeg lært meg å leve med, for jeg har ikke noe valg. Speilbevegelsene er der også. De lurer seg med, uansett hva jeg gjør. Løfter jeg kaffekoppen med venstre hånd, løfter den høyre hånden min også.

Hva om jeg trenger hjelp til å klippe i ark, eller holde linjalen ben på tavlen? Vil ikke det kunne bidra positivt til et samarbeid mellom læreren og elevene i klasserommet? Det handler om å gjøre diagnosen til en ressurs, ikke til et hinder i arbeidslivet.

For vi kan hjelpe hverandre til å leve liv som er (nesten) perfekt, enten vi har CP eller ikke, enten vi er lærer eller elev. Slik tør vi å leve litt mer, leve litt bedre.