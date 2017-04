Det er ikke nødvendigvis slik at man trives bare fordi fjordene selger godt i Kina.

Det er fint langs de norske fjordene. Her ligger så mye historie, kunnskap og endeløse muligheter. Politikerne raser forbi og utbryter lett fnysende: Hva lever man av her, da? De lar seg avfotografere med folk i utkanten og raser videre.

Jo, visst er det vakkert langs fjordene. Staten har skjønt det og sender reiselivsfolk til Rio, Hong Kong og Paris. Bildene selger, folk lar seg begeistre og kommer hit. Innovasjon Norge og de store turoperatørene selger et bilde som er helt greit fra rekken på cruiseskipet eller fra den store bussen med mørke vinduer og air-condition.

Innimellom fjordene og fjellene bor der fortsatt noen mennesker. Mange av dem pensjonister som er kommet hjem etter årtier med slitsom pendlertilværelse. Sjelden ser vi mennesker ute på veiene. De fleste er redde for å spasere. Trafikken som raser forbi, skaper angst og uro. Hadde vi bare hatt et fortau!

Det er mange tomme hus langs fjordene. Mange kunne vært bebodd om bare forholdene var lagt litt bedre til rette. Det var ikke greit at den hyggelige kafeen måtte legges ned, det var trist da nærbutikken forsvant, det var mye vemod å spore da biblioteket ble pakket sammen.

Det kunne vært så annerledes om vi bare var vårt ansvar bevisst. Det sier seg selv at det må lages fortau når det bygges veier. Nærbutikken må få hjelp til å drive kafeen. Interesserte må få hjelp til investeringer, det ligger et samfunnsansvar i å holde lys i de tusen hjem. Det er ikke nødvendigvis slik at man trives bare fordi fjordene selger godt i Kina.

Vi må ville noe mer. Vi må ville et liv for alle også utenfor byene. Det handler om så mye. Luften vi puster, vannet vi drikker, maten vi skal leve av.

Utvikling av turisme utenfor byene handler mer om å skape gode levevilkår for lokalbefolkningen enn å dele ut glorete brosjyrer på reiselivsmessen i Berlin.