Bergen har en lang vei å gå for for å gjøre byen tilgjengelig for oss.

Thea Christine Økland

Et raskt overslag forteller meg at jeg bruker rundt 10 hjelpemidler for å mestre hverdagen som sterkt synshemmet. For å sitere Øystein Sunde: «Kjekt å ha!»

Medisinsk sett, er jeg blind. Ett av hjelpemidlene er min kjære firbeinte venn, førerhunden. Han er et frigjøringsverktøy og ledsager meg fra A til Å. Talende badevekt forteller meg hvor mye jeg veier. Talende mikrobølgeovn forteller meg sekunder og minutter for varmebehandling av mat. Fargeindikator forteller meg hvilke farger jeg velger, GPS forteller meg hvor jeg går og befinner meg. Med andre ord finnes en rekke talende hjelpemidler som gjør meg mer selvstendig.

I den senere tid har vi blitt kjent med at standup-komikeren, Anne Kat Hærland, har en uhelbredelig øyelidelse, som kan føre til blindhet. Hun og jeg har samme øyesykdom. Hennes åpenhet om sykdommen har inspirert meg til å beskrive hva det innebærer å leve med en progredierende øyensykdom.

Det jeg så i fjor, ser jeg ikke i år. En dag var synet så dårlig at jeg måtte ta i bruk førerhund. PC-en som benyttes i skrivende stund, er også et uvurderlig hjelpemiddel for å kommunisere med omverden gjennom e-post og sosiale medier. Den teknologiske utviklingen har kommet oss synshemmede til gode, gjennom bruk av hjelpemidler med ulike taleprogrammer. Et eksempel er iPhones Siri. Ja, jeg vil nesten si, at Siri og iPhone har blitt en god venn.

Det er selvsagt sider ved det å leve med synstap, som ikke dekkes av hjelpemidler. Å delta i det sosiale og offentlige liv krever ofte andre former for assistanse, teknikker og utfordringer. Forståelse og medmenneskelighet er viktige komponenter. Anerkjennelse og respekt for den man er, er ikke alltid like lett å få aksept for.

Jeg opplever at synshemmingen er del av meg, men ikke hele meg. Synstapet må jeg leve med og forholde meg til, men hindrer meg ikke i å ta utfordringer. For det er ikke bare samfunnsmessige barrierer og holdninger som kan være en hindring, men også barrierer i oss selv til å tørre å ta spranget ut. Det siste krever selvinnsikt og aksept for sin egen situasjon.

Det er en lang prosess å akseptere et synstap. Jeg var godt voksen før jeg innså tapet. Underveis har det vært mye frustrasjon, snubletråder og sorgreaksjoner. Jeg har ofte vært min egen rådgiver, noe som har vært en krevende og ensom jobb. Derfor er åpenhet omkring sykdom av enhver art viktig. Medisinen er aksept, og ikke medlidenhet.

Det er «Gud bedre» upraktisk å ikke kunne se. Men så lenge man kan kompensere synstap med andre sanser, hjelpemidler og tilrettelegging, går det fint å leve uten syn. Det handler ikke om å være flink. Det handler rett og slett om å overleve og se muligheter. Det skulle jeg «Gud bedre» ønske du som leser og samfunnet kunne se også. Blind høne finner nemlig også korn.

Et hjertesukk i hverdagen, er tilgjengelighet i det offentlige rom. Hjelpemidler strekker ikke alltid til. Tilgjengelighet til kølappsystemer, billettautomater, minibank og betalingsautomater. Tilgjengelighet på busstopp og terminaler for rett buss. Her er upløyd mark. Det har vært en lang kamp for talende annonsering av busstopp på bussene i Bergen.

Stort sett fungerer det i dag. Det er ofte små justeringer som skal på plass for at vi som er synshemmede også kan benytte tjenester som folk flest. Universell utforming bør ikke være en festtale, men et verktøy politikere bør sette ut i livet.