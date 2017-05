Det er ingen maktkamp, men en dialog om hvordan de prioriterte oppgavene skal løses best mulig.

Byråkratene i Politidirektoratet (POD) tiltar seg mer makt, påstår Bergens Tidendes kommentator Eirin Eikefjord og bruker tabloide oppslag fra andre medier som utgangspunkt for sin kommentar i onsdagens BT. Kommentaren tar opp svært mange temaer det er fristende å kommentere. Under velger jeg likevel å konsentrere meg om noen hovedpoeng.

La det være klart: Det er naturligvis ingen tvil i POD om at det er stortingsvedtak og prioriteringen som regjeringen gir i sine årlige tildelingsbrev som er førende for politietatens virksomhet. Men styringen av POD og underliggende distrikt og særorgan skjer ikke bare ved bruk av skriftlige dokumenter. Departementet har en styringsdialog med direktoratet, og direktoratet har styringsdialog med politidistrikt og særorgan.

Det er ingen maktkamp, men en dialog om hvordan de prioriterte oppgavene skal løses på en best mulig måte. At vi er uten politisk styring, kjenner vi oss ikke igjen i, og jeg har heller ikke oppfattet at departementets ledelse er misfornøyd med dialogen mellom oss og det arbeidet vi utfører.

Saken om samlokalisering av nødetatene illustrerer dette. Vi opplever at vi har hatt en tett og god faglig dialog med departementet, og har jobbet intenst for å få løst praktiske og økonomiske utfordringer for å få til gode samlokaliseringsløsninger i de nye politidistriktene.

Det som betegnes som motstand og uvilje i POD, er faglige bidrag til å sikre at politiske vedtak og intensjoner blir gjennomført på en forsvarlig og god måte.

Eikefjord trekker frem at POD har forsøkt å skjule et merforbruk på 60 millioner kroner, noe Riksrevisjonen avdekket. Realiteten er at politiet har de siste par årene blitt tildelt et årlig budsjett på rundt 16 milliarder kroner, som vi fordeler til politidistrikt og særorgan.

I løpet av et budsjettår vil det skje at vi trenger å omdisponere våre midler internt. Det er ikke ekstraforbruk, slik det fremstilles som, men en fullmakt som vi gir internt til å omdisponere penger vi er tildelt. At dokumentene som omhandlet denne interne omdisponeringen ikke ble journalført, er uheldig, men det er ikke slik at vi bevisst skjuler informasjonen for innsyn.

POD er styrket de siste årene, det har vært en ønsket utvikling. En evaluering fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i 2012 konkluderer med at POD ikke hadde fungert godt nok som ledende og koordinerende organ i Politi- og lensmannsetaten.

Både Gjørv-kommisjonens rapport og Politianalysen påpeker at det er behov for en bedre, tydeligere og mer helhetlig styring av politiet. POD var underdimensjonert, og hadde behov for mer ressurser og nye typer kompetanse for å løse sine oppgaver. Samtidig skulle direktoratet lede planleggingen og gjennomføringen av historiens største politireform.

Hva som er riktig størrelse på et direktorat, avhenger både av størrelsen på etaten det skal lede og hvilke oppgaver som skal løses. I dag skal POD med sine 242 faste medarbeidere lede en etat med rundt 16.000 medarbeidere. I en fersk kartlegging utført av Difi kommer det frem at POD langt fra er et stort direktorat sammenlignet med andre, og relatert til etaten vi leder.

Vi har heller ikke hatt størst vekst. POD ligger på femteplass på listen over direktoratene med størst vekst mellom 2009 og 2015. Samtidig oppgir Difi at politiet er den etaten som har vokst mest i totalt antall ansatte i samme periode.

Når det gjelder politiårsverk, er det verdt å merke seg at mens etaten har vokst med over 1200 politiårsverk over de siste fem årene, har POD vokst med 15.

Politidirektoratet har en finger med i mye som skjer i politietaten. Det skulle også bare mangle, for det er en primæroppgave for direktoratet å styre og lede etaten. I dag leder vi en etat som er midt inne i en krevende reform, samtidig som vi arbeider med å få på plass gode IT-systemer som gjør at vi kan møte morgendagens kriminalitetsutfordringer på en god måte.

Et godt og moderne politi skaper seg ikke selv. Det må ligge en tydelig plan til grunn, og organisasjonen må ha en tydelig ledelse som gjør at planene blir gjennomført. Først da kan vi nå målet om et politi som leverer bedre og likere polititjenester over hele landet.