På kommentarplass 29. mai har journalist Mathias Fischer overskriften «De skumle utlendingene på internett» der selskapet Fjord Tours blir beskyldt for å være smålig, bakstreversk og arrogant. La dette være sagt, uten utlendinger hadde ikke Fjord Tours, Fløibanen eller for den saks skyld Hotel Ullensvang eksistert.

Vi mener at ulike OTA-byrå (online reisebyrå) er i ferd med å bli så store at reiselivsnorge mister kontrollen på kunder, inntekter og dertil store avgifter som skal tilføres fellesskapet. Dette kan vel ikke være smålig bakstreversk og arrogant? Dette er å være fremtidsrettet, vise at vi bryr oss om utviklingen som vi skal høste av i mange år.

Når bestillingen kommer gjennom et OTA-byrå, belastes hotellet med mellom 15 og 30 prosent provisjon. Men det er ofte destinasjonen som er hovedgrunn til reisen og ikke OTA-ene. Så hvor bør inntektene bli liggende igjen da, Fischer?

Det er ikke bærekraftig for hotellene å betale slike høye provisjoner. Alternativet et at gjestene kan finne frem til hotellets egen nettside og bestille til samme pris med minimale bookingkostnader. Utfordringen er at så lenge flesteparten av hotell/overnattingsmassen i Norge markedsføres gjennom OTA-ene, havner hotellenes egne nettsider lenger ned på ulike søkemotorer.

Slik sett spises det ved OTA-bestilling indirekte av de ansattes lønn – og av momsbeløpet. De internasjonale OTA-ene trekker provisjon fra overnattingsprisen, men betaler selv ingen moms til Norge.

Når jeg hører at Expedia gjennomfører en booking hvert 6 sekund globalt, da blir jeg faktisk skremt. I 2015 begynte EUs forbrukermyndigheter å overvåke OTA-byråenes markedsføringspraksis over hele EU, inkludert Norge og Island. En gjennomgang av 352 bookingsider viser at prisene ikke var til å stole på hos 235, altså to tredjedeler, av booking-aktørene.

Fjord Tours AS er en reiselivsarrangør, ikke byrå som Fischer skriver. De siste fem årene har vi årlig investert 5–7 millioner i ulike produktutviklingstiltak, slik at de fleste markeder kan bestille for eksempel turer, aktiviteter og overnatting hos oss – på en enkel måte. Da holder vi blant annet kontroll på produktene og mengden av gjester. Samtidig opplever jeg at kommunene er glad for bidraget vi fører tilbake til dem gjennom skatter og avgifter. Dette er ikke et spørsmål om moral og verdier, sier Fischer. Jeg sier at det hjelper å ha det i bunn.

«Det er ikke sånn at norske selskaper har et slags monopol på reisevirksomheten i Norge», skriver Fischer. Vi ønsker ikke dette, men vi må jobbe mot et bærekraftig reiseliv som etterlater et godt inntrykk hos våre gjester fra utlandet. Vi trenger et balansert reiseliv, som ikke bare handler om å «pøse» inn mennesker. Vi må ha kontroll både på hvilke geografiske områder som er pressområder og hvilke områder som trenger trafikk.

Når vi påstår at OTA-ene surfer på Norsk reiseliv er dette faktabasert. Vi opplevde at Tripadvisor ønsket å selge vårt største produkt, «Norway in a nutshell». Vi svarte at det var fullt og foreslo et annet produkt. Det ønsket de ikke. De kjøpte turen da gjennom en agent, satte opp en booking knapp via vår Norway in a nutshell side på deres portal.

Tripadvisor solgte da vårt produkt til enn 80 prosent høyere pris. Kunden som kjøpte produktet gjennom Tripadvisor ble selvsagt oppmerksom på dette. Tripadvisor har pr. i dag ingen kundeservice og kunden kom derfor til oss og klaget. Det jeg prøver å forklare med dette er at OTA ene helt bevisst bruker våre produkt, optimalisering, gode etterlatte inntrykk til å få salget via sin egen portal og til en høyere pris. Sånn sett «surfer på Norsk reiseliv».

Er det slik at OTA vil komme opp til Norge å gjennomføre møter med det offentlige rutetilbudet, komponere ruteforslag, besøke destinasjoner, investere i produktutvikling, samarbeide med kommuner, utvikle egne teknologiske system for en buss mellom Sogndal og Geiranger osv.? Nei, ikke i vår generasjon er min påstand.

Jeg håper at bransjen ser faresignalet. Vi ønsker digitalisering av reiselivet velkommen, men ny teknologi krever at myndighetene følger med på utviklingen.

Jeg heier på bærekraftig utvikling av Norsk reiseliv med hjemlige distribusjon ut i verden.