Under overskrifta «Verden» skriv BT kort om nyhende frå verda rundt oss. 14.9 kunne me lese at «britane kan glede seg over et særdels varmt høstvær» med temperaturar opp under 35 grader.

Varmare har det ikkje vore dei siste hundre åra. Spørsmålet om dette eigentleg er noko å glede seg over, og lengre ned i teksten står det då og at varmen kan vere farleg for utsette grupper som eldre og sjuke. I Nord-England og Skottland gler dei seg truleg ikkje over store nedbørsmengder og flaumfare.

Dette er dessverre ein gjengangar i pressen at utslag av klimaendringar som på mellomlang sikt trugar oss alle, vert framstilte som gladnyheter om varmerekordar og sommartemperaturar til alle årstider.

Kan hende harmlaust som einskildsaker, men med på ufarleggjere og dermed fordumme haldningane til ei av vår tids store felles utfordringar, altså korleis vi skal avgrense den globale oppvarminga.