Før var det slik at den dagen du ble pensjonist, satte du deg i godstolen, fant frem røyken og pilsen og så på TV. Der ble du sittende og krevde ikke pensjon særlig lenge.

Dagens pensjonister er mye mer helsebevisst. Undertegnede går på ski og skøyter om vinteren og sykler hele sommerhalvåret. Jeg går også og svømmer på ADO. Mange pensjonister gjør det samme. Ellers jobber jeg som eksamensvakt.

Jeg var valgmedarbeider i 2007, 2009, 2011 og 2013. Det siste året var jeg 71 år. Som de andre eldre valgmedarbeiderne hadde jeg ingen problemer med å ha vakt fra klokken 08.00 om morgenen til 22–23 om kvelden.

Ved valget i 2013 var jeg også medarbeider i to uker ved forhåndsstemmingen. Da var vi på et datakurs og fikk opplæring i elektronisk valgarbeid. Vi som var med, fikk et elektronisk kort «EVA», som vi også skulle bruke ved neste valg. Vi ble anmodet om å søke igjen i 2015.

Da jeg søkte i mars/april dette året, fikk jeg svar at det ikke var noen ledig jobb som valgmedarbeider. Men jeg mistenker at valgstyret mente at jeg var for gammel.