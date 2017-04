Kommunen lagt frem premissene for Tveiterås skole uten å drøfte dem med skolen eller foreldrene - som lovet.

Foreldrearbeidsutvalget ved Tveiterås skole mener byrådene Harald Schelderup, Pål Hafstad Thorsen og Dag Inge Ulstein har brutt løftene sine når det er sendt ut anbud på ny skolebygning på Ulriken uten at brukerne er tatt hensyn til.

Schelderup og Thorsen lovde at skolen skulle bli hørt. I BT 1. juni 2016 sa de blant annet: « ... det [er] viktig for meg å understreke at [å tilpasse uteareal og skolebygget til elevenes behov] er et ufravikelig premiss for at skolen skal flyttes. Representanter fra skolen vil inviteres til å gi sine innspill, både med tanke på innvendige og utvendige arealer».

Nå har kommunen lagt frem premissene for skolen uten å drøfte dem med skolen eller foreldrene. Er det mulig?

Etter vedtaket om å flytte Tveiterås skole til Ulriken, et vedtak som en samlet opposisjon, skolen, foreldrene og rådet for funksjonshemmede var imot, ba FAU om å få sitte i den overordnede byggeprosjektgruppen. Dette ble avvist av byrådsavdeling skole, men vi ble lovet å bli innkalt til en såkalt brukergruppe så snart byggeprosjektgruppen var opprettet.

Vi deltok på en innledende befaring på Ulriken og har gitt noen generelle innspill på et møte. Etter det har vi ikke hørt noe før flere arkitekter tok kontakt med skolen for å søke på anbudet for den nye skolen.

I utlysningen av anbudet ligger det mange føringer som vi er uenige i, og som ikke er faglig forankret. Disse punktene burde vært diskutert både med skolen og foreldre:

Det er ikke lagt inn krav om at anbyderne skal ha kompetanse til å tilpasse bygg til denne elevtypen.

Det er ikke lagt inn et eget fellesrom for alle på skolen. I anbudet er dette tenkt lagt til et rom som deles med andre. Dette er en forverring fra forholdene på Tveiterås der skolen har eget rom.

Det er ikke lagt inn premiss om kort tilkomst til uteområder.

Terapibasseng er sløyfet.

Det er ikke beregnet nok tilpassede toaletter.

Hvert klasserom er redusert fra skolens ønske fra 50 til 40 m².

Hvert arbeidsrom til elevene er redusert fra 7–8 m² til 6.

Lagringsplass i klasserom er redusert fra 30 til 20 m².

Antall klasser er redusert fra 9 til 8.

Dette er noen av punktene FAU på Tveiterås reagerer på. Vi mener utlysningen av anbudet uten at foreldre har fått være med i en meningsfull prosess, er svært uheldig. Vi kan ikke oppfatte det som noe annet enn at Byrådet mener at de vet bedre enn oss hva som er bra for våre barn.

Alternativet med å bygge om Tveiterås skole vil kunne gi en bedre løsning. Vi vil derfor be arkitekter om å gi innspill på hvordan en slik løsning kunne sett ut. Når Bergen kommune for første gang skal bygge en spesialskole, så er det med en dårligere standard enn foreldre og skolen mener er nødvendig for å ivareta «funksjonalitet og pedagogiske hensyn». Dette var formuleringen bystyret brukte.

Partiene i bystyret bør spørre seg selv om utlysningen av anbudet er et brudd på bystyrets vedtak og løftet om å involvere foreldre og skolen.