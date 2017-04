Toget begynner å rulle. Tilbake på perrongen står pappa med barnevogn og minstemann.

Vi har invitert med oss sønn, svigerdatter og barnebarn på ett og tre år til en påskestart på Geilo. Som reisemåte velger vi tog fremfor bil, og turen starter på Jernbanestasjonen i Bergen. Kofferter, ryggsekker og skiposer lempes inn i vogn syv, mens barnevognen til minstemann blir henvist til godsvognen bakerst i toget. På spørsmål om hvordan vi skal få tak i barnevognen når vi kommer frem til Geilo, svarer den forekommende konduktøren at det er ingen problem, dette ordner NSB.

Etter en hyggelig togtur kommer vi til Geilo. Ut med alle pakkenellikene, og barnevognen finner vi raskt plassert på perrongen. Alt vel.

Etter tre dager er det tid for retur. Toget skal gå fra Geilo stasjon kl. 11.55, og vi stiller i god tid med kofferter, ryggsekker, skiposer, treåringen med et godt grep i mammas hånd og ettåringen i barnevogn med pappa. Toget er forsinket, og ankommer først kl. 12.15. Det er et langt tog. 15 vogner får vi opplyst, og vi skal på nytt i vogn 7.

Det blir kø for å få lange skiposer og tunge kofferter plassert i hyller og huk. Noen har plassbilletter, andre ikke. Det tar sin tid å komme i orden. Til slutt er mesteparten på plass. Nå er det bare minstemann i barnevognen igjen. Men hvor er det plass til barnevognen?

Geilo er nå en ubemannet stasjon, så det er ingen å spørre på forhånd. Heldigvis står det en konduktør i hver ende av det lange toget. Vi vifter og signaliserer at vi trenger hjelp. Hva skjer? Toget begynner å rulle. Tilbake på perrongen står pappa med barnevogn og minstemann. Det blir mye støy i vogn syv. En av oss løper fremover for å varsle konduktøren helt foran i toget. Han står med mobil på øret.

Alarmen har allerede gått. Fortvilet pappa hadde henvendt seg til den eneste gjenværende på stasjonen: En snarrådig drosjesjåfør som oppfattet situasjonen umiddelbart. Toget må holdes igjen på Ustaoset for å få med seg resten av familien – som får en rask drosjetur gjennom Ustedalen.

Det blir enda mer forsinkelse for NSB. I vogn syv er stemningen amper da konduktøren dukker opp. Vi får vite at situasjonen er under kontroll, og at alt er i orden. Pappa, minstemann og barnevogn kommer jo på toget på Ustaoset. Vi måtte skjønne at to konduktører på et 15 vogners tog ikke kan få med seg alt som skjer på en stasjon. Om vi ville klage på noe eller få refundert drosjeutlegg, var det bare å logge seg inn på NSB kundeservice. Konduktøren beklager situasjonen.

I disse tider med effektivisering, rasjonalisering og konkurranseutsetting blir altså resultatet at toget går, med eller uten sine passasjerer. Er NSB i ferd med å kjøre fra oss for godt?