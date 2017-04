Man er ikke svak om man innrømmer at man er ensom, da er man sterk.

Levekårsundersøkelsen fra 2008 som ser på ensomhet og dødelighet konkluderer med at risikoen for tidlig død som følge av ensomhet kan sammenlignes med det å røyke. En av tre barn og unge mellom åtte og nitten år har slitt med ensomhet.

Norges helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier at ensomhet er landets nye folkehelseproblem. Lite sosial kontakt gjør at man taper livskvalitet og gjør oss mer sårbare for hjerte- og karsykdommer.

I tillegg kan ensomhet gi større fare for psykiske helsesykdommer som depresjon og angst. Dette resulterer i frafall fra skolen, større vansker når det kommer til arbeidsmarkedet, økonomiske vansker og dårlig fysisk og psykisk helse senere i livet.

Ensomhet er en følelse av savn og ønsket kontakt med andre. Men det behøver ikke å være alene for å være ensom. Ensomhet kan også bety at den kontakten man opplever gir liten sosial verdi.

En kan være venner med noen selv om man ikke nødvendigvis har noe til felles med dem. Det bare gjør det vanskeligere å kommunisere og snakke ordentlig sammen. Ensomheten kan rett og slett komme av at man ikke har noen å være hundre prosent seg selv med. Derfor er det viktig at alle har noen å snakke med.

Ensomhet er et stort og usynlig problem som en stor del av det norske folket sliter med. Det første steget vi som et folk bør ta, er å faktisk spørre hverandre om det går bra og snakke om våre følelser.

