Det som skulle være en minneverdig kveld, som nettopp ble det av andre årsaker.

Det hele startet da jeg lot meg rive med og kroppen fikk smake på en cocktail av piller og alkohol. Denne kombinasjonen fikk fatale konsekvenser, da jeg satt meg bak rattet en sen lørdagskveld i slutten av oktober.

De to neste årene ble min frihet en time med tre brødskiver med ost og et glass melk.

Følelsen av å sitte fengslet har gjort meg godt. Det er noe absurd merkelig og skremmende behagelig å miste følelsen av fri vilje over så lang tid. For min del fikk jeg en åpenbaring på hvor sårbart livet er og hvor stort savnet av frihetsfølelsen kunne bli. Men det fantastiske med å miste alle muligheter fjernet også begjæret av å måtte ha kontroll til enhver tid. Kontroll er bare en illusjon det ser jeg klart og tydelig nå.

Det finnes ingen større lærdom enn å fengsle et menneske og låse det bort over en lang periode. Jeg ble nødt til å følge regler og lover jeg alltid hadde forkastet til fordel for jungelens. Det er først når du ikke ser en grunn til å tenke på fremtiden at du faktisk gjør noe med den.

Jeg så fremtiden min inne på cellen. Et vemodig og ensomt liv der man bare venter på andres sympati. Jeg bestemte meg ganske tidlig for å gjøre noe med situasjonen og gikk dypt ned i kjelleren for å bekjenne det alle mennesker vegrer å bekjenne.

Man leier bare et område på planeten. Tiden leier man bare av klokken.

Hva eier man egentlig på denne jord? Stolthet er det eneste man virkelig eier. Men når man sitter innelåst i to år er det ikke noe man har lyst til å eie, likevel ble det redningen min. Jeg er ikke lenger stolt av det jeg har gjort, det jeg har villet, det jeg har kunnet, men av den jeg er blitt. Mitt opphold i systemet gjorde meg til et del av et system jeg alltid har følt meg utelukket fra. Den desperate tanken om å bli godtatt, gjorde meg aldri godt. Jeg så ikke meningen med livet selv om den lå foran meg. Det ble alltid et mål om å være den verste på alle plan.

Fyllekjøringen endte med et brukket krageben hos en kamerat og en fremmed bil ble totalkunst. Heldigvis gikk det relativt greit med sjåføren i den andre bilen. Alle disse konsekvensene ble til på grunn av meg. Jeg vet at man ikke kan lære av sine riktige handlinger, men av de gale. Vilje er ikke alltid noe man styrer, men noe man følger.

Jeg har klart å følge den rette viljen etter oppholdet i Bergen fengsel. Jeg tenker annerledes. Det er ikke systemet det er noe feil med, men tanken om å styre det. Det er ikke verden det er noe galt med, men måten jeg ser den på.

Jeg kjenner fortsatt den tunge luften, de stille stundene, og det skremmende synet av fremtiden som ikke var mer enn tre brødskiver med ost og et glass melk. Jeg vandret som et usynlig spøkelse, et tall på ryggen, og ellers bare en statistikk som verden ville forandre på.

Jeg så ikke meningen da. Nå ser jeg den overalt hvor jeg beveger meg. Alt handler om frihet. Uten den er man like kapabel til å gjøre noe nevenyttig som en fugl med brukne vinger.

Jeg har fått tilbake vingene mine etter oppholdet i Bergen fengsel. Og det ironiske er nå at vingene mine endelige bringer meg dit jeg alltid har villet være. Perfekt balansert emosjonell verdi er den korteste veien til frihet. Jeg lever nå med et brett av uendelige muligheter. Jeg spiser det jeg vil når jeg vil det. Legger meg når kroppen føler det er lurest. Beveger meg akkurat dit jeg vil. Snakker med akkurat de jeg vil snakke med. Fisker når jeg vil det. Ser på TV når jeg kan.

Etter to år med opplæring har jeg endelig forstått. Det som startet som en vanlig lørdagskveld med piller og alkohol, tett etterfulgt av dårlig etterbarberingsvann, strøkne skjorter, og overfylte utesteder bare for å passe inn endte med at jeg passet meg selv ut. Ofte er det å gå inn det samme som å gå ut. Problemet med å passe inn er når man ikke ser hvordan man kan komme seg ut. En kanin vil aldri passe inn i en ulveflokk. Jeg er en kanin. Jeg hører ikke hjemme blant samfunnets overdrevne konkurranselystne ambisjonsrike pengekrevne ulver. Jeg er bare en liten kanin på jakt etter den fredelige engen.

Det er mye jeg angrer på, men alt i alt, mye takket være et system som alltid er på jakt etter evig forbedring, har jeg endelig funnet min plass. Av alle øyeblikk er det de tre brødskivene med ost og det glasset med melk jeg savner mest.

Det finnes ingen større frihet enn å kunne nyte et godt måltid på starten av dagen. For den følelsen tar man med seg videre i løpet av dagen. Derfor har jeg lært å nyte friheten og leve fra det minutt som jeg står opp av sengen.

En tyranns drøm blir ofte alle andres mareritt. Jeg brydde meg ikke om noen andre, og måtte ta konsekvensen for mine handlinger. Over tid har jeg lært meg å stå til ansvar for mine handlinger. Og med tiden ble jeg klar over hvor stolt jeg er av meg selv bare fordi jeg forsto at det mest dyrebare vi mennesker har er tid.