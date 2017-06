Jeg har selv svartelistet skoler som ikke fungerer som de skal.

Det siste halvannet året har jeg vært lærervikar ved 27 bergensskoler. Som adjunkt med 14 års erfaring skiller man seg ut fra den typiske vikar. Det har slått meg hvor vanvittig stor forskjell det er på læringsmiljøet i skolene.

De fleste skoler har sine gode og dårlige sider, men noen steder er det en fryd å få jobbe. Ting er på stell, alt fra elever med folkeskikk og gode holdninger til engasjerte lærere og rene og ryddige lokaler.

Alle som har vikarerfaring, opplever at noen skoleledere ikke ønsker en tilbake av ymse grunner, og det er greit nok. Men jeg har selv svartelistet skoler – fordi det har vært forferdelig å arbeide der. Jeg snakker om skoler som ikke fungerer som de skal.

Hva kjennetegner en mindre god skole? Lærere uten engasjement for verken fag eller elever, en rektor som ikke har mot til å ta seriøst tak i problemer, ineffektive og bortkastede timer grunnet bråk, og elever som kommer og går som de vil – i tillegg til rotete og ødelagt interiør, for å nevne noe. Resultatet er ikke bare et dårlig arbeidsmiljø i hverdagen, men når eksamensresultatene tikker inn for avgangselevene i juni – da ser man frukten av det hele.

Til høsten er jeg tilbake som lærer i en privatskole, men jeg vil trekke frem Liland skole som et godt eksempel på hvordan ting kan gjøres. Det er en skole hvor personalet har gjort en solid innsats fra første trinn og oppover. Hjellestad skole fortjener også skryt. La oss ikke glemme alle engasjerte foreldre – dere betyr svært mye!