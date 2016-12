Det var tydelig at denne muren rundt meg ikke var høy nok til å holde selveste Julenissen ute.

Jeg kjente tårene presse på. Klumpen i halsen vokste. Jeg satt med beina oppunder meg i sofaen i fellesstuen på boenhet 5 i Bergen Fengsel og tok imot beskjeden fra betjenten. «Du får dessverre avslag på permisjon hjem i julen». Da han sa det, så jeg at han virkelig mente dessverre. Han var en real kar.

Jeg kjente at øynene ble våte. Jeg flyttet blikket mot vinduet for å skjule det. En høy mur var det jeg så der utenfor. Jeg hadde hatt denne utsikten i over tre måneder allerede. Jeg var 20 år og den yngste jenten bak murene på den tiden. På verkstedet der jeg oppholdt meg på dagtid, delte jeg pauserom med torpedoer, drapsmenn, og til og med en pedofil – eller forresten, han var uønsket på pauserommet og spiste alltid matpakken sin i trappen utenfor.

Jeg var ikke særlig høy i hatten. Jeg hadde ikke vært her lenge nok. Man må ha sonet en tredjedel av dommen før man kan få permisjon. Jeg var ganske nærme, men ikke nærme nok. Jeg hadde håpet at min unge alder skulle gi meg et slags amnesti. Eller at mine overtalelsesevner og uskyldige vesen skulle få permisjonen i havn. Men her var det likhet for loven.

Jeg hadde allerede brukt over 90 dager på å gruble over hvorfor ting hadde blitt som de var blitt. Hvorfor jeg hadde flyttet grense på grense i et noenlunde verdibalansert liv. Lek med rusmidler, lett tilgjengelige inntekter og en serie av dårlige valg hadde gitt meg et opphold her.

I over 90 dager hadde jeg kjent på den ufiltrerte smerten du får når du ikke har noen rusmidler du kan dempe ubehaget med. Verst var tankene om hva jeg hadde påført min kjære og nære familie. Mamma og pappa spesielt. Disse tankene kom ofte på kvelden, når søvnen uteble og jeg var innelåst på cellen i et stille fengsel.

Mamma og pappa hadde gjort så godt de kunne i oppveksten. De hadde arbeidet hardt, snudd og vendt på hver krone for å gi oss barna det vi til enhver tid trengte – og ønsket. Jeg var minstejenten med eldre brødre. Jeg ble ofte kalt prinsessen, og noen påsto jeg var bortskjemt. Kanskje var jeg det.

«Dette er min første jul borte fra familien..», sa jeg lavmælt til to milde, forståelsesfulle øyne. «Erik» var betjenten som brukte tid sammen med de innsatte. Han hadde alltid et lyttende øre og stilte gode spørsmål som gjorde det lett å snakke om det som var vondt. Han hadde et humoristisk skråblikk som evnet å få meg til å le innimellom tårer og håpløshet.

Jeg var vant med at julemåneden hjemme ble markert med mye pynt, julemusikk og små drypp av julegleder frem mot selve julaften. Julekalender fikk vi barna hvert år, også utover i tenårene. Jeg som var minstejenten, fikk det også etter at jeg flyttet hjemmefra.

«… Og i år får jeg jo ingen snop i julestrømpen på julemorgen heller», sippet jeg videre til en lyttende betjent.

Selv om jeg hadde bodd hjemmefra et par år allerede, hadde min kreative og omsorgsfulle mamma alltid sørget for at julenissen fant frem. Hun sa alltid lekent og hemmelighetsfullt: «Nå må du ikke glemme å henge opp julestrømpen din på sengen». Som regel hadde hun ekstranøkler til leilighet min, eller så allierte hun seg med kjæresten og snek seg inn etter at jeg hadde lagt meg på lille julaften.

Jeg så mørkt på livet. Jeg visste godt at når kvelden kom tok motløsheten ofte overtaket, sendte destruktive tanker gjennom hodet mitt. Tanker om at jeg var verdiløs, at jeg hadde ødelagt for de jeg var glad i, og min egen fremtid. Mørke, ødeleggende tanker om meningen med livet. Om meningen med livet. Var det egentlig noen mening med mitt liv? Noen ganger, egentlig altfor ofte, kom tankene om å slippe alt og gi meg selv hvile. Jeg var ung, og ikke særlig utholdende i motgang.

«Kanskje du skulle henge opp strømpen din på sengen i år også. Det kan jo være julenissen mener du har vært litt snill i år», sier den gode betjenten med glimt i øyet. Hans evne til å flytte fokus med små lysglimt i hverdagen løftet meg alltid opp et hakk. «Tror du han kommer seg over murene her da?», spurte jeg med barnslig lekenhet tilbake.

Forventningene hadde fått en liten spire og julegleden kom snikene inn i mitt ungdomshjerte. Jeg måtte jo skaffe meg en julesokk. En stor strikkesokk med plass til mye julesnop.

Tidlig julemorgen på boenhet 5 våknet jeg av lette, hurtige skritt ut fra cellen min. Jeg holdt øynene lukket til jeg var sikker på at ingen var der mer. Smilende åpnet jeg øynene og så mot den strikkede fargerike sokken som hang på sengen min. Den bulnet godt ut på sidene. Julegleden spredte seg på innsiden. En liten tåre fikk slippe til i øyekroken min.

Det var tydelig at denne muren som omringet meg ikke var høy nok til å holde selveste Julenissen ute.

Teksten er skrevet av en kvinnelig tidligere innsatt.