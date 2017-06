Eldre må få være sjef i eget liv - også når helsen skranter.

Det er flott at eldre skal få bo hjemme så lenge som de selv makter og ønsker. Men i alle år har vi sagt at det for mange kommer et tidspunkt der en verken makter eller ønsker å bo hjemme lenger. Disse eldre føler seg ikke trygg lenger, de opplever at de ikke er sjef i eget liv. Det de trenger mest, er en sykehjemsplass.

I flere tiår har Bergen kommune forsømt seg når det gjelder utbygging av sykehjemsplasser. Ulike partier har styrt, men ingen har gjort det som var nødvendig.

Vi ble alle rystet da vi leste om Trygve Styve på 90 år som ikke fikk sykehjemsplass av Voss kommune, selv om han var både syk, ustø og redd.

Bergen eldreråd er redd for at situasjonen er verre i Bergen kommune. Men situasjonen i Bergen kjenner ingen, for kommunen registrerer ikke hvor mange som får avslag på sykehjemsplass, bare hvor mange som har fått innvilget sykehjemsplass og venter på denne. Den listen står det oftest over 100 mennesker på.

Vi ber byens befolkning innstendig om å skrive til Pasientombudet og eldrerådet og informere oss dersom dere har søkt sykehjemsplass, men ikke fått det. Vi trenger å vite mer om hvor mange som er i en slik situasjon slik at vi kan vise politikerne alvoret i situasjonen.