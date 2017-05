Mykje tydar på at styret og leiinga gjekk aktivt inn for å tone ned kritikken.

Forsøket på omorganisering av Helse Førde hausten 2016 står fram som eit grelt døme på manglande medverknad, og uryddige og lukka prosessar i helseføretaka. Styrehandsaminga viser korleis uheldige maktstrukturar veks fram i dagens føretaksmodell, der moglegheitene for å nå fram med både innspel og kritikk er avgrensa. I kjølvatnet kjem spørsmålet om kva som er i offentlegheita si interesse.

Uroa i Helse Førde blussa opp etter eit forsøk på radikal omorganisering av klinikkstruktur og leiarliner i august 2016. Omorganiseringa var utarbeid av ei lita og lukka gruppe, den var ikkje styrebehandla eller drøfta med tillitsvalde. Trass gjentekne varsel tok ikkje styret i Helse Førde fatt i saka før i november 2016. Ei varslarsak frå ein ansatt i stab og støtte tvang då fram ei ekstern gransking.

Ein «faktarapport» førelagt styret 27. januar konkluderte med mild kritikk av føretaksleiinga. Konklusjonane er seinare kritisert for å ikkje vere i tråd med innhaldet. Styrehandsaminga var forhasta, tilfeldig og prega av ønskje om raskt vedtak. Tillitsvalde og tilsette fekk presentert funna først i etterkant.

Administrerande direktør fekk paradoksalt nok i oppgåve å følgje opp si eiga mistillit, og styreleiar Agnes Landstad hadde nok håpa at mistilliten skulle renne ut i sanden. Ettergang av styret si handsaming har vist ei tilfeldig og kalkulerande haldning til helseføretakslov, forvaltningslov, offentlegheitslov og styreinstruks. Det er ein alvorleg praksis i eit styreorgan som forvaltar store samfunnsressursar for fellesskapet.

Styreoppgåva krev opne og ryddige prosessar, der innsyn og korreksjon av saksinformasjon er i offentligheita si interesse. Mandatet til granskarane la opp til hemmeleghald ved å kople granskinga til ei lukka varslarsak. Alle brev sendt frå tillitsvalde til styret er unnateke offentleg innsyn. Mykje tydar på at styret og leiinga gjekk aktivt inn for å tone ned kritikken.

Eit tilsvar frå Legeforeninga vart haldt hemmeleg då dette vart levert 23. mars, stikk i strid med eigne juridiske vurderingar. Styret hindrar og seinare ettersyn når dei konsekvent utelukker kritiske merknadar frå styreprotokollen og diskuterar styresaker i lukka møte.

Når Landstad viser til vedtak frå eit samla styre i januar, er det sannsynlegvis ugyldig. Dei tilsettvalde styrerepresentantane si stemmeforklaring i høve styremøte 28. paril talar for seg.

Eit alternativt vedtak som kjende tidlegare vedtak ugyldig, vart nedstemt av dei seks eigarvalde styremedlemmane. Dei fire tilsettvalde peikar på ei rekkje sakshandsamingsfeil. Trass protestar fekk dei mellom anna ikkje delta når granskarane informerte styret undervegs i arbeidet med rapporten. Dei viser vidare til styrets praksis med å drøfte styresaker i lukka styreseminar. Ein praksis eigar ved fleire høve har presisert for dei regionale helseføretaka at ikkje skal finne stad.

Helseminister Bent Høie (H) skreiv brev til RHF i januar 2015: «Det vil ikke være anledning til å forberede en sak i et forberedende møte i en slik grad at det kun gjenstår å ta den formelle beslutningen i et styremøte. Dersom det i praksis oppstår tvil, må saken legges til et styremøte». Styret i Helse Førde har likevel halde på praksisen med lukka styreseminar.

Avgjerda om å leggje vekk forslaget til omorganisering fann stad på styreseminar i september 2016, og faktarapporten vart lagt fram og drøfta på styreseminar i januar 2017 før det formelle vedtaket vart teke i styremøte påfølgande dag. Også Legeforeninga sitt tilsvar var tenkt behandla i styreseminar 27. april, fram til sentrale juristar i Legeforeninga og Sjukepleiarforbundet sende brev om uro kring manglande openheit i behandlinga.

Styret i Helse Førde sin praksis er urovekkande, likeins er haldninga til at tillitsvalde og tilsette varslar kritikkverdige forhold i organisasjonen. «Vi må bli ferdig med det som skjedde i fjor. Får vi fleire slike brev, bør vi ikkje bruke tid på dei», uttrykte styremedlem Harry Mowatt i Firda 28. april. At tillitsvalde og tilsette ser det naudsynt å sende brev direkte til styret, er eit tydeleg symptom på den tillitskrisa som rår.

Grunnlaget for einsidig informasjon vert tydeleg når styreleiar Landstad uttrykker at administrerande direktør skal vere styret sitt einaste kontaktpunkt inn mot organisasjonen. Styret er informert om at tilsette heilt til klinikkdirektørnivå har uttrykt at dei kjenner seg betre att i tilsvaret frå Legeforeninga enn i «faktarapporten» frå granskinga. Likevel har dei ikkje ønska å snakke direkte med dei tilsette. Ein har heller tatt til inntekt eit bilete av at organisasjonen er splitta, sett ut av enkelte leiarar - mellom anna to som sjølv sit i føretaksleiinga.

At det finst ulike syn i ein stor organisasjon, er både sunt og naturleg, men det burde ligge til styrets vurdering at utspel frå enkeltpersonar kan vere farga av personleg vinning.

Det er naturleg å spørje seg om styret kan ta i vare sitt organisasjons-, samfunns- og tilsynsansvar basert på ei einsidig framstilling frå administrerande direktør. Det stiller høge krav til at styremedlemmane sett seg inn sakene, og at ein har låg terskel for både intern og ekstern kontroll. Styreleiar Landstads uttale i eit styreseminar 27. april er difor skremmande. Under diskusjon om styrehandsaminga skal ho ha uttalt at «eg ønskjer ikkje at styret skal drive revisjon verken av styret sitt arbeid eller administrerande direktør sitt arbeid». Det er klart i strid med hovudoppgåvene ifølgje styreinstruks og helseføretakslov. Sett i lys av dette er ikkje styrehandsaminga overraskande.

Styret si handtering av uroa har ikkje løyst misstilliten, men snarare ført til at den og omfattar dei sjølve. Det er god grunn til å stille spørsmål om slik sakshandsaming og forvaltningskultur er i fellesskapets interesse.

Styret synast å ha manøvrert seg inn i ei bakevje der tidlegare feilslutningar avlar nye i frykt for å tape ansikt. Det er difor å vente at styret i Helse Vest grip inn i forholda som er avdekka i Helse Førde. Det er naudsynt i ein organisasjon der mange no ser mørkt på framtida.