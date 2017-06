Vi hadde planlagt å leve i lag i minst 40 år til, sjå den vesle guten vår vekse opp. No måtte vi førebu oss på eit heilt anna liv.

Svein Egil Omdal skreiv i BT laurdag 10. juni kommentaren «Det er vakkert å få oppfylt sitt siste ønske. Men hva hvis det siste ønsket er å få lov til å dø?». Dette rørte noko i meg.

Denne vinteren har eg som pårørande opplevt døden på så nært hold det er mogeleg å kome. Mannen min var igjennom fleire kreftbehandlingar, og då kreften kom tilbake på seinhausten, var det ikkje meir å gjere då alt allereie var prøvt. Det som gjensto, var livsforlengjande behandling.

Privat

I heile prosessen har det vore viktig for meg at hans ønske var det viktigaste. Han valde vekk meir cellegiftbehandling på grunn av risikoen for sterke biverknader og dårleg livskvalitet. Dette støtta eg han i. Han valde å prøve eit antistoff som kunne hindre vekst av kreftceller, men dette fungerte dessverre ikkje. Legane fann og ut at hans type kreft ikkje ville respondere positivt på immunterapi. Ei mager trøyst, men vi visste iallfall at han hadde fått prøve all behandling for å kunne bli frisk.

Han blei raskt verre, kreften veks og utvikla seg, og han blei gradvis svakare. Biverknadene etter behandlinga han hadde vore igjennom, var store.

Det er ikkje lett å gje opp håpet, håpet om at den sjuke skal bli frisk og alt skal bli bra igjen, eller at den sjuke i det minste skal få leve så lenge som råd. Vi var igjennom ein lang sjukdomsprosess og har heile tida stolt på helsevesenet og det dei fortalde oss. Då den livsforlengjande medisinen ikkje lenger fungerte, visste vi begge at det berre var snakk om tid, kort tid, før døden ville skilje oss. Vi som hadde planlagt å leve i lag i minst 40 år til, sjå den vesle guten vår vekse opp. No måtte vi førebu oss på eit heilt anna liv for oss to som blei igjen åleine.

Heldigvis fekk han bu den siste månaden på Sunnivasenteret. Kjem ein først i den situasjonen at det ikkje lenger er noko håp og berre lindrande behandling står att, kan ein ikkje kome på ein betre plass. Dei tilsette såg kven mannen min var. Å kome inn på rommet hans og sjå han spøke og le med ein av sjukepleiarane, gjorde meg så godt. Dei prata om fotball og andre daglegdagse ting. Eit par dagar etter at han blei lagt inn, fylte mannen min 40 år. Det blei lagt godt til rette slik at den nære familien fekk feire i lag med han. Han hadde på spøk sagt at det hadde vore godt med ein konjakk den dagen. På kvelden fekk eg bilete av han der han låg i senga og naut eit glas konjakk. Med andre ord – dei vesle tinga som er med på å auke livskvaliteten og ta brodden av smerta vi alle hadde i oss.

Ikkje berre såg dei mannen min, dei såg og oss pårørande. Var eg ekstra lei meg, såg dei det og spurte om eg ville ha ein prat. Då kunne vi sitje og prate lenge og eg følte aldri at det gjekk utover tida deira.

Oppi alt det vonde og triste kjenner eg meg heldig som fekk sjå at mannen min hadde det så bra ein kan få det i ein slik situasjon. Dei tilsette har fått ein spesiell plass i hjartet mitt for måten han blei tatt vare på. Og for at hans siste ønske om ein verdig død blei oppfylt.

På Sunniva har dei spesialkompetanse på dette feltet. Men helsepersonell må også våge å ta slike samtaler i liknande situasjonar andre stader. Som Omdal skriv må legane ta ansvar for at dei pårørande får trygg og god informasjon om at slutten nærmar seg. Her er ein avhengig av godt teamarbeid blant personellet rundt pasienten.

Det skal ikkje vere slik at ein enkelt person skal føle seg som dødens disippel. Auka informasjon gjev større forståing både for den døyande sitt siste ønske og for døden. Mannen min var ikkje redd for å døy. Vi fekk god informasjon om kva som skjer med kroppen når døden nærmar seg og var førebudde på det som skulle kome. Mannen min døydde med dei nærmaste rundt seg. Dette var ei fin og fredfull stund og eit verdig farvel.