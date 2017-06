Datteren min er en av dem som er avhengig av at andre vaksinerer barna sine.

Hils på Andrea. Hun fylte ett år her om dagen. Hun har en sjelden diagnose som heter Primær Cilie Dyskinesi. Kort fortalt mangler flimmerhårene i slimhinnene sine. Ergo er hun veldig mottakelig for infeksjoner av alle slag. Hun er et såkalt «lungebarn».

Da hun var to uker, sluttet hun å puste. Ikke én gang. Ikke to ganger. Ikke tre ganger. Men kontinuerlig hvert tiende minutt i noen uker. Det ble et sykehusopphold på nærmere to måneder. Hun ble en kasteball mellom sykehusene her til lands. Ingen visste hvorfor det skjedde. Hun måtte hjelpes i gang med å puste. Legene var gjennom igjennom hele spekteret av diagnoser. Alt fra refluks til hjernesvulst, CP, hjerneblødning, hjertefeil – you name it. Det var pustemaskiner, oksygen og ledninger over alt. Lungefysioterapi, røntgen, MR og ultralyd av hode, mage og hjerte.

Hun har faktisk tilbrakt like mye tid på sykehuset som hjemme pr. dags dato. Nå er det kontroller «bare» hver uke, og pustemaskin opptil 12 ganger om dagen. Hun står fast på bredspektret antibiotika for å ikke bli syk. Er det en antydning til å være syk, vips - en uke på sykehuset.

Hun er en av dem som ikke kan følge vaksinasjonsprogrammet på grunn av sykdommen. Bivirkningene er influensaliknende. Hun tåler det så dårlig. Hun får alt ti ganger verre enn de friske barna.

Min datter kan faktisk dø av sykdommer som røde hunder, vannkopper, og tarminfeksjoner. Andrea er en av dem som er avhengig av at andre vaksinerer barna sine. Hun er slettes ikke alene om det.

Å ikke vaksinere barna sine er superegoistisk. Både for barnet det gjelder og andre barn rundt.