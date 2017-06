Det er revnende likegyldig for meg hva slags kjønnsorgan du har.

«Eg skal banke dritt ut av deg», «Stakkars gutt. Gay, OK, men dette...».

Disse meldingene fikk en venninne av meg fra en fyr hun traff på en datingapp. Hun er trans, og hun ble latterliggjort for det. Verre; hun ble truet med bank for det. Samtidig blir folk konsekvent kalt feil kjønn selv om de har sagt tydelig ifra hvilket pronomen de vil kalles, og folk skjuler kjønnet sitt for kollegaene sine på jobb. Det er lettere å være stille, enn å risikere å ikke bli akseptert.

Regnbuedagene nærmer seg. Feiringen av kjønns- og seksualitetsmangfold, at alle mennesker er like mye verdt.

Folk som går utenfor de tradisjonelle kjønnskategoriene er særlig utsatt for diskriminering. Transpersoner identifiserer seg enten ikke som mann eller kvinne, eller de identifiserer seg som et annet kjønn enn det de fikk ved fødselen. Det er ikke for ingenting at venninnen min syns meldingen hun fikk var skremmende. Hatvold mot transpersoner skjer.

Oftere enn vi liker å tro.

Privat

En kan sammenligne det transpersoner opplever i dag med hva homofile opplevde for mange år siden. Missforstå meg rett, homofile, bifile og lesbiske undertrykkes fortsatt på mange arenaer. Likevel har respekten for ulike seksuelle orienteringer kommet mye lenger enn respekten for at kjønn ikke alltid er hva du har mellom beina.

Homofile i historien (og fortsatt i noen konservative grupper) har måttet tåle hat og mistro. Homofile ble fortalt at de egentlig ikke var homo. Homofili ble sammenliknet med pedofili. Det ble sett på som noe som måtte kureres. Gjerne med juling. Dette er en del av historien vi bør skamme oss over. På samme måte mistenkeliggjøres, trues og underkjennes transpersoner i dag. På jobb, i utelivet, på nett. Det er ikke innafor. Jeg gir vel en beng i hva slags kjønnsorgan du har, alle skal få leve et trygt liv.

Jeg vet ikke hvordan det føles å være trans, jeg vet ikke hvordan det føles at andre mennesker diskuterer om mitt kjønn er sant. Jeg er ikke trans. Men jeg er opptatt av at seksuell trakassering skal bekjempes. Hvis noen sier de utsettes for dritt fordi de er trans, må det tas på alvor, uansett om vi forstår det eller ikke. Som en del av majoriteten, kan vi ikke alltid sette oss inn i andres situasjon, men det er ikke alltid nødvendig. Vi trenger bare å respektere hverandre.

Transkamp er feminisme. Det handler om å leve som den du er og ikke bli bergrenset av kjønnsnormer. Vi har mest å vinne hvis vi sloss sammen mot hatmeldinger, trusler og kjipe maktstrukturer, og er støttende når kollegaer sier om de vil kalles han eller hun eller hen.

Gå i parade sammen!