Etter 25 år må man stille spørsmålet om det var verdt innsatsen.

For et kvart århundre siden, den 2. mai 1992, ble avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) undertegnet i Porto. De to avtalepartene var de syv EFTA-landene Østerrike, Finland, Island, Liechtenstein, Norge, Sverige og Sveits og Det europeiske fellesskap og dens tolv medlemsstater. Samme dag inngikk de syv EFTA-landene avtalen om å opprette et overvåkningsorgan (ESA) og en domstol.

EØS-avtalen har seilt både i medvind og i motvind. Men fremtidsutsiktene har sjelden vært bedre. Oppslutningen i Norge 25 år etter at den ble undertegnet, er høy, og skottene, waliserne og mange engelskmenn - både av dem som stemte for Brexit og av dem som stemte mot - drømmer om EØS-medlemskap på EFTA-siden.

Den opprinnelige versjonen av EØS-avtalen omfattet opprettelse av en EØS-domstol som skulle bestå av dommere fra Det europeiske fellesskaps domstol (EF-domstolen) og fra EFTA-statene, men denne konstruksjonen ble forkastet av EF-domstolen i desember 1991. Etter noen uker hadde forhandlerne kommet opp med en ny struktur, og dermed ble den helt uavhengige EFTA-domstolen opprettet. Selv etter undertegningen 2. mai 1992 fikk EØS-avtalen flere slag. Etter en folkeavstemning i desember 1992 forkastet sveitserne avtalen. Den sveitsiske regjeringen hadde gjort en alvorlig feil: Søke om EU-medlemskap et halvår tidligere. En av konsekvensene var at Liechtenstein, som har en toll- og valutaavtale som binder landet til Sveits, utsatte ratifisering av avtalen.

EØS-avtalen trådte først i kraft 1. januar 1994, med Østerrike, Finland, Island, Norge og Sverige som avtaleparter i EFTA. Den 1. januar 1995 byttet Østerrike, Finland og Sverige side. De var fortsatt omfattet av EØS-avtalen, men de ble medlemmer av EU. I et par måneder var det bare to medlemsstater igjen i EFTA: Island og Norge.

Nordmennene stemte nei til EU-medlemskap 28. november 1994. Liechtenstein sluttet seg til EØS-avtalen 1. mai 1995 på EFTA-siden. De nyopprettede institusjonene EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EFTA-domstolen - «selve kjernen i EØS-avtalen», som ESAs første president, Knut Almestad, formulerte det - har siden bestått av tre medlemmer av ESAs kollegium og tre dommere.

Etter 25 år er det rett å si at EØS-avtalen har mer enn oppfylt forventningene. Borgere og bedrifter i de tre EØS/EFTA-statene har hatt uhindret adgang til det indre marked, handelshindringer er fjernet, og konkurransen er styrket. Alt dette har ført til vekst og velstand. Samtidig har man bevart og til og med hevet sosiale og miljømessige standarder. Og viktigst av alt: Den institusjonelle oppbygningen av EFTA med egen vaktbikkje og egen domstol går lengre enn bare å ivareta rettsikkerheten for markedsaktørene. Den garanterer at selv om lovgivningen i det alt vesentlige er den samme i begge EØS-pilarene (EFTA og EU), og ESA og EFTA-domstolen er forpliktet til å sikre ensartethet, er det faktisk mennesker av kjøtt og blod som sitter i førersetet.

En ensartet rettsutvikling sikrer rettferdige konkurransevilkår for borgere og bedrifter i hele EØS-området. Når det gjelder EFTA-domstolen, må det imidlertid understrekes at utøvelsen av dommergjerningen ikke er noen eksakt vitenskap. Ensartethet er heller ikke statisk, men utvikler seg over tid. Det betyr at ikke alle meningsforskjeller mellom EU-domstolen og EFTA-domstolen vitner om manglende ensartethet, EFTA-domstolen skal følge eller ta hensyn til EU-domstolens rettspraksis.

Virkeligheten ser imidlertid litt annerledes ut. De to EØS-domstolene nyter et symbiotisk forhold preget av gjensidig respekt og dialog, som har skapt en informasjonsstrøm som har gått i begge retninger.

EFTA-domstolens anerkjennelse av statlig erstatningsansvar og av grunnleggende rettigheter under EØS-avtalen har vært viktige utviklingstrekk. Det samme gjelder rettspraksis om full gjennomgang av ESAs avgjørelser om statsstøtte og konkurranselovgivning, offentlig tilgang til dokumenter og det partnerlignende forholdet mellom EFTA-domstolen og nasjonale høyesteretter i EFTA-pilaren.

Fra et norsk perspektiv kan vi nevne utbyttebeskatning, hjemfallsretten, statlige spillmonopol og forholdet mellom konkurranselovgivning og retten til fri bevegelighet på den ene side og kollektive forhandlinger og arbeidskamp på den annen.

Når det gjelder Island, skiller avvisningen av ESAs søksmål mot Island i Icesave I-saken seg ut, og for Liechtensteins vedkommende rettspraksis på området finansmarkedslovgivning, da særlig innen forsikring.

Visse sirkler har med urette klaget over at Norge har tapt for mange saker for EFTA-domstolen. Om regjeringen i en EØS/EFTA-stat taper en sak, betyr ikke det at landet er blitt slått. Det kan godt være at en privat operatør har vunnet, og at regjeringens tap bidrar til at økonomien blir mer effektiv, noe som er i alles interesse.

Sammen med ESA spiller nasjonale domstoler en avgjørende rolle i håndhevingen av EØS-retten. EFTA-domstolen har mottatt mange anmodninger fra domstolene i sine tre medlemsstater. Starten var ikke enkel, og det tok en tid før nasjonale dommere ble vant til ordningen. Likevel har situasjonen i de senere årene bedret seg betraktelig, ikke minst i Norge.

Etter 25 år må man stille spørsmålet om det var verdt innsatsen. En del politikere og offentlige tjenestemenn fortsetter å klage over mangelen på stemmerett når det gjelder ny lovgivning. Begrepet «faxocracy» har blitt brukt i denne sammenheng.

Uten å bagatellisere problemet må det sies at situasjonen ikke kan være så ille. EØS/EFTA-landene har medbestemmelsesrett. I 2016 rangerte den britiskbaserte Economist Intelligence Unit Norge og Island på henholdsvis første- og annenplass på demokratiindeksen. Vi må heller ikke glemme at EØS/EFTA-landene har beholdt sin uavhengighet på områder som utenrikshandel, landbruk og fiske.

Når det gjelder resten, kan spørsmålet om det har lønt seg best besvares med å se til Storbritannia og Sveits. Den britiske regjeringen ønsker å forlate EU, delvis fordi de ønsker å unnslippe EU-domstolens avgjørelsesmyndighet. Men selv om Storbritannia har større forhandlingsstyrke enn Island, Liechtenstein og Norge, gjenstår det å se om de vil være i stand til å inngå en omfattende frihandelsavtale med EU med en ren voldgiftsordning.

Sveits mente lenge de hadde funnet sin egen integrasjonsmodell med et nettverk av sektoravtaler om markedsadgang med bare diplomatiske midler for tvisteløsning, det vil si uten et overvåkningsorgan og en domstol. Siden 2008 har imidlertid EU uopphørlig fortalt sveitserne at de må akseptere overnasjonal overvåkning og en overnasjonal domstol.

Det er for tidlig å si hvordan EUs uløste situasjon med Sveits vil ende, men en ting er sikkert: Dagens situasjon gir ikke rettssikkerhet, noe Island, Liechtenstein og Norge har hatt det siste kvarte århundret.