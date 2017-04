Ditt valg av kylling er med på å avgjøre hvorvidt de får et leveverdig liv.

Hva du putter i handlekurven har betydning for hvilke varer butikkene finner det lønnsomt å selge og dermed hvilke varer som produseres.

Når det gjelder kylling for eksempel kan våre valg avgjøre hvorvidt de får et leveverdig liv eller et uverdig liv i smerte og trengsel. Det er nemlig ditt valg når du bestemmer om eller hvilken kylling du kjøper i butikken.

Hvis du velger den billigste og vanligste kyllingen, skal du vite at den kyllingen kan ha hatt en abnorm vekst, at den har blitt forkrøplet og altfor tung til å bære seg selv. Den har stått tettpakket med tusenvis av andre kyllinger. Mange av dem har blitt liggende i sin egen avføring og hatt et liv i smerte uten dagslys, uten luftegård, uten et verdig liv. Alt dette for at du skal spare noen lusne kroner.

Tenk på det. Er det verd det? Kan du velge annerledes? Ja, du kan! Du kan for eksempel velge vegetabilske produkter eller du kan kjøpe økologisk kylling, der kyllingene har et verdig og mye bedre liv, der de vokser senere og får leve lenger, der de har mye bedre plass, dagslys og luftegårder, der de får grovfor, kvister, gress og sand og der de holder seg friske og har det godt den stunden de lever.

Det er ditt valg. Også når det gjelder egg. Her kan du velge å kjøpe økologiske egg som sikrer hønene et verdig liv med plass og luft under vingene.

Når ikke politikerne satser mer på dyrevelferd, må vi som forbrukere vise ansvar og ta de riktige valgene. Om vi slutter å kjøpe de store, billige og hurtigvoksende kyllingene (eller eggene deres) vil deres usle og vonde liv snart måtte opphøre. Jeg har en drøm om at det vil skje en dag!