Hva er det som får menn i sin tilsynelatende beste alder til å trekke i kondomdress?

Et like sikkert vårtegn som den første hvitveisen og ivrig høytrykksspyling, er sesongsyklistene. Misforstå meg rett, jeg er også en slik. Ser ingen grunn til å sykle i slaps og drittvær. Men, jeg kjøper ikke sykkel hvert år og jeg har ikke flunkende nytt utstyr ved starten av hver sesong.

En kan lure; hva er det som får menn i sin tilsynelatende beste alder til å trekke i kondomdress? Gjerne med striper på de rette stedene og luftehull på bakenden på sykkelshortsen. Ikke et særlig vakkert skue å ligge på hjul bak en hårete mannerumpe, om noen trodde det.

Også farten, da. Ser du ikke at mange av sykkelstiene også er skolevei, ser du ikke alle kidsa med musikk på øret? Du suser av gårde som var det et mesterskap. Jeg ble kjørt ned av en sånn som deg en gang. Han mente at jeg sto i veien.

Noen kjører i bilveien, eller; motorveien. Du er ikke supermann! Det er ikke mulig for deg å sykle like fort som bilene kjører. Hvem er disse mennene? Ja, for det er bare menn. I hvert fall de som jeg treffer hver dag. For noen tullinger. Har til og med sett en tisse i fart. Hallo!

Jeg sa jo det var gale nok å se deg bakfra. Oppfør deg i trafikken, ta hensyn og ikke gjør skam på oss andre syklister. Og, du, slutt å tro at du er så himla god. Gi meg litt medvind så skal jeg flise deg hvor som helst.