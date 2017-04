Jeg vil heller tømme utedassen på hytten, enn å tilbringe tid på en afterski.

Det er fredag kveld. Jeg er på studietur i York, England. Hele uken har mesteparten av mine medstudenter vært ute og ranglet hver eneste kveld. Skolen begynner 9.30 hver morgen. De fleste festløvene klarer å stille til første time, men samtlige ser ut som om de er døden nær. De lukter som om de har rullet seg i en herlig blanding av gammel tobakk og sur øl.

Kvelden før har de holdt meg (og de 2–3 andre personene som ikke drikker) våkne til langt på natt. Slamring med dører, latter, roping, noen som snubler, en som prøver å låse seg inn på mitt rom istedenfor sitt eget, mer slamring med dører. Jeg drar puten over hodet og mister nok en gang troen på menneskeheten. For det er ganske trist at det er dette som er «malen».

«They’re students!» sa «landlorden» da jeg kommenterte de andres drikkevaner. Jeg trodde han mente at studenter burde sitte inne og lese – men han mente selvfølgelig at det er helt normalt at studenter drikker seg fra sans og samling hver eneste kveld.

Mitt forhold til alkohol er anstrengt. Ikke fordi jeg ikke klarer å la være å drikke, tvert imot, men snarere fordi de som drikker ikke kan forstå hvorfor jeg ikke vil bli med på moroa. På 18-årsdagen min satt jeg hjemme og så på film og spiste snop og sjokoladekake. Det ble en del spørsmål om hvorfor jeg ikke gikk ut. Allerede da ble jeg nok oppfattet som en asosial «streiting». Det er helt greit.

Jeg vil heller tømme utedassen på hytten enn å tilbringe tid på en nattklubb. Det er trangt, varmt, dyrt. Musikken er så høy at man ikke kan snakke sammen. For hvert minutt som går blir folk dummere, sløvere og søler mer og mer øl nedover hverandres rygger.

Inne på toalettene flyter det mer og mer piss utover flisene. Færre og færre vasker hendene. I baren flyr hundrelappene. Gangen til dem med høye hæler blir mer og mer hjulbeint. Strømpebukser rakner. Smekker er åpne. Det motsatte kjønn blir penere og penere. Noen spyr i en bakgate. Pisser i en oppgang hvor noen skal hente avisen neste morgen. Fylleringer eksen og griner. Sovner under sofaen til Egil, som du egentlig ikke liker.

Neste morgen er kontoen tom, og ånden kunne avlivet en hel bøling. Mobilen viser 17 ubesvarte anrop fra din bedre/verre halvdel. De fleste mumler «Aldri igjen!», men likevel er det både akseptert og kult å faktisk gjøre det igjen.

Da jeg var rundt 19, prøvde jeg å drikke vodka. Det gikk veldig, veldig dårlig. Jeg husker vagt at jeg gikk og la meg i snøen utenfor huset hvor det var fest. Heldigvis var det noen som var edru nok til å bære meg inn igjen, hvor jeg ropte på elgen i over en time. En kompis klarte til slutt å få meg hjem i taxi.

Da jeg våknet neste morgen, var alt galt. Jeg hadde glemt skoene mine på festen. Jeg hadde gått barbent et stykke fra taxien, og trakket på en knust flaske. Det var blod i sengen, og føttene mine var ikke bedre. Det var iskaldt på den lille hybelen hvor jeg bodde, da jeg hadde glemt å skru av varmen da jeg kom hjem. Jeg hadde sovnet oppå dynen, med alle ytterklærne på. På hybelen hadde jeg en hamster. Da jeg skulle gi ham mat denne dagen, oppdaget jeg at han hadde frosset i hjel.

Jeg drakk ikke vodka igjen, og selv om historien mange år senere er tragikomisk, er det ikke en veldig folkelig fyllehistorie man forteller til folk over et måltid. For min del var det som skjedde enda et tegn på at alkohol ikke var noe for meg. Jeg unnlot lenge å drikke, men ga til slutt etter for press fra andre.

Jeg husker at jeg kjedet meg. Jeg satt på en bar og kikket på klokken. Håpte at baren kunne stenge snart, slik at vi kunne gå hjem. Slik at jeg neste morgen kunne lyge og fortelle folk at «Herregud, vi hadde det utrolig gøy! Det var helt vilt!».

Alkohol er et samfunnsproblem. Dette blir ikke mindre sant, uansett hvor «folkelig» vi prøver å gjøre det. «Folk har alltid drukket» Vel, jeg hører du sier det, men ifølge Aftenposten har normenns alkoholforbuk økt med 40 prosent de siste årene. Kvinner drikker mer enn før. Alkohol har blitt mer vanlig i hverdagen.

For min del synes jeg dette er urovekkende. En ting er å gå ut og drikke i helgene, men hva skjer når alkoholen blir like «viktig» i hverdagen? Hvordan påvirker det økte alkoholforbruket barn og unge? Skal det bli «vanlig» å se mamma helle nedpå en hel flaske rødvin mens hun ser på «Farmen Kjendis»? Skal det blir «greit» å se pappa med lommelerke?

Det er få ting som er mer ubehagelig for et barn, enn det å se en voksen person du stoler på miste grepet. Og barn merker slik utrolig fort. «Hvorfor lukter du voksenbrus? Hvorfor går du så rart? Hvorfor har du ikke laget middag?» Tanken på at mange barn opplever omsorgssvikt hver dag på grunn av rus, gjør at jeg får lyst til å melde meg som fostermor og love barnet at jeg aldri, aldri, aldri skal drikke alkohol. Jeg lover deg, lille venn, det skal du slippe. Du fortjener bedre, og jeg beklager på vegne av alle som ikke har klart å la flasken stå. Det er ikke deg det er noe galt med, det er dem. Det er alltid dem.

Det er en hårfin grense mellom det å kose seg med «noe attåt» maten for smakens skyld, og det å drikke for effekten. Mange behersker dette med stil, mange ikke. Alkohol er en del av kulturen vår. Det er en del av matkulturen, ungdomskulturen og utelivskulturen.

Russen er ravende fulle hver vår. Det er et vårtegn som er like sikkert som hvitveis og fuglekvitter. Kultur. Nattklubbene i Bergen er stappfulle av fulle, festglade fyllefanter hver fredag. Det er helg! Kultur. Fadderuken i august fylle gatene med berusede bachelorstudenter. Kultur. I julebordsesongen skaffer helgepappaer barnevakt for å fortelle sjefen at de hater ham. Det er snart jul! Kultur. Dagen etter nyttårsaften ligger det noen på Haukeland etter å ha blitt pumpet. Det er et nytt år. Kultur? Når går det egentlig over til å bli ukultur?

Jeg vet ikke hvorfor jeg gidder å skrive om dette. Det endrer ingenting. Ingen vil slutte å drikke fordi jeg mener at de drikker for mye. Mine medstudenter vil likevel se rart på meg når jeg sier at jeg skal spise snop og se på «Grand Designs» med Kevin McCloud på en fredag kveld.

Folk vil fortsette å spørre meg hvorfor jeg ikke drikker. «Er du religiøs?» «Ikke faen» «Er du gravid?» «Får faen ikke håpe det!» «Er du på slankekur?» «Ja, jeg kan ikke drikke, men jeg kan spise store mengder snop» «Har du sosial angst?» «Nei, men jeg kjenner en trykkende frykt for å møte for mange idioter på en gang.» «Er du blakk?» «Det er jeg alltid.» «Er du en tørrlagt alkoholiker?» «Er du en operativ alkoholiker?» Jeg kan ikke svare med alt jeg har skrevet i dette innlegget, men det frister ofte å snu spørsmålet andre veien. «Hvorfor drikker du?»