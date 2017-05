Valg mellom gravlegging i kiste og urne er et viktig valg og det er ditt valg.

I et debattinnlegg 10. mai stiller Lilly Vinje spørsmål til kremasjon og kva som er politikken i Bergen kommune. Det er klokt at Lilly Vinje tenker over døden og egne ønsker mens hun lever. Da kan en søke kunnskap om mulighetene, ta stilling til hva en ønsker seg og formidle det til de rundt seg.

Det skal være den enkeltes valg om en vil gravlegges i kiste eller urne. I vurderingen ligger mange hensyn. Ønsket kan blant annet ha sitt opphav i tradisjon, kultur, tro- og livssyn, personlige preferanser, utforming av gravminne, stell/ikke stell av blomsterbed, miljøhensyn, arkitekturen på gravplassen, til og med hvor stor avtrykk en vil sette etter seg.

I Bergen kan du velge grav på den gravplass du ønsker, den eneste begrensningen er de to små gravplassene fra 1960 tallet, Biskopshavn og Slettebakken, som ble anlagt for urner. De er i dag er fulle og bare noen få graver blir ledige hvert år.

Kistegravlegging var den tradisjonelle gravleggingsformen etter kristendommen ble innført i Norge og har dype røtter i vår kultur. Bergen var en kontinental by og borgerne startet selv Bergens likbrændingsforening i 1893 for å fremme kremasjon. Det var en viktig sak at det skulle finnes et alternativ til å gravlegges i kiste. Engasjementet førte til at Norge fikk sitt første krematorium i 1907 på Møllendal.

Edvard Grieg var en av de som var engasjert for saken og ble nummer syv som ble kremert i Norge, første året krematoriet var i drift.

Andelen som velger kremasjon er høyere i Bergen enn mange andre steder i landet, men ligger stabilt mellom 60 og 75 prosent.

Krematoriet i Bergen var nytt i 2010, et betydelig løft for Bergen kommune, et fint anlegg med to ovner som holder moderne miljøkrav. Kremasjonene skjer under verdige forhold. En lørdag hver vår arrangeres det åpen dag på Møllendal krematorium, og alle er velkommen.

Bergen kirkelige fellesråd som gravplassforvaltning vil tilby kistegraver og urnegraver både i anonym minnelund, navnet minnelund og vanlig urnegrav for å gi gode tilbud i tråd med det Bergenserne ønsker.

Vi må også være en forsvarlig forvalter og ta arealhensyn, både fordi det er begrenset av areal og for at det ikke må brukes mer enn nødvendig. Ja, det er snart mange nye urnegraver klare i Fyllingsdalen, og i april godkjente Bergen kirkelige fellesråd ett nyttfelt med 120 nye kistegraver.

Ny grav, gravlegging og kremasjon er gratis i Bergen. Om en vil beholde graven mer de første årene må en betale festeavgift. På grunn av arealet man bruker betaler man noe mer for kistegraver enn, urnegraver.