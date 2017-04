Vi ble sittende sammen på bussen, og den ene fordommen etter den andre kom frem.

For noen uker siden sto jeg og ventet på bussen i Olav Kyrres gate i Bergen, da en rumensk tigger passerte. Mot ham kom en nordmann og ropte «dra deg langt tilbake til helvete der du kommer fra» og jaget ham vekk derfra. Jeg grep inn og ba nordmannen om å gi seg. «Sorry», sa jeg til rumeneren som takket, og gikk.

Privat

Arild, som han het, tok opp hånden og pekte på meg og ga meg et intenst, advarende og uhyggelig blikk. Da spurte jeg «hvorfor sier du sånt, egentlig»? Vi ble sittende sammen på bussen, og den ene fordommen etter den andre kom frem. Han hadde ikke fått med seg at gatevirksomheten stort sett er organisert, og hadde lite innsikt i hva kvinnene kunne være utsatt for.

Jeg er frustrert over det jeg har fått se i NRK Brennpunkt sin dokumentar «Lykkelandet», men også glad for at disse mørke sidene har blitt trukket frem i lyset. Det er et tema vi trenger mer kunnskap om, og et problem vi trenger å løse. Ulempen med å spre dokumentaren på områder som Facebook, er at debatten kan bli svært usaklig og ikke føre til noen løsning.

Problemstillingen har blitt spredt til en befolkning hvor mange bruker aggresjonen sin på å spre hat, i stedet for å gjøre den om til en vilje til å utrette noe bedre. Kvinnene som kan være ofre for menneskehandel, er dem som får straffen – ikke bakmennene. Vi har allerede, bare én dag etter dokumentaren kom ut, flere episoder av folk som slår, sparker og sjikanerer dem. Dette er ikke greit.

Mange har hatt ubehagelige opplevelser med romfolket og rumenere, og organisert kriminalitet og menneskehandel er noe vi må bekjempe, men på riktig vis. Ingen mennesker, uansett, skal oppleve sjikane og vold. Dette er derfor en oppfordring om å komme frem til en løsning på en konstruktiv og god måte.