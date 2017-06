Det er en forskjell på å være fornøyd med sprettrumpen din på gaten og på Instagram.

Hei, du med sprettrumpa på insta! Ja du ja, du med stringen. Jeg skjønner så inderlig godt at du vil bli sett fra din beste side, og bli beundret for at du har fått til å trene frem en særdeles spretten rumpe. Problemet er bare at når du poster denne instarumpen din, så gjør du så veldig mye mer enn du kanskje er klar over.

Først er det den 11 år gamle jenten som du er et forbilde for. Hun som sitter på jenterommet og titter på Instagram-kontoen din i smug og lærer seg at det er viktig for kule jenter å ha sprettrumpe. Hun som tidligere drømte om å bli lege, og som nå begynner å planlegge voksentilværelsen med sprettrumpe og evig lykke. Du tror sikkert ikke at du er viktig nok til å påvirke henne, men det er du.

Privat

Din instastemme teller nemlig. Selv med dine skarve 100 følgere er du med på å påvirke fokuset her i landet. Det er ikke bare politikerne som skaper de norske verdiene, det er oss alle, inkludert deg selv og din insta. Når du poster ditt rumpebilde forteller du meg at rumpe er viktig.

Jeg blir selvfølgelig imponert når jeg ser bildet, jeg gir deg kanskje til og med en like, men det skjer noe mer med meg også. Jeg blir minnet på min egen rumpe, og at den ikke er like spretten som din.

Plutselig bruker jeg halve dagen på å tenke på rumpe i stedet hvilket parti jeg skal stemme på under valget. Jeg begynner å snakke med vennene mine om sprettrumpe, i stedet for å snakke med dem om innvandringspolitikken, eller hva vi kan gjøre for vår syke venninne.

Ved å poste kroppen din på insta, gir du energi til den kraften som påvirker intelligente kvinner til å bruke mer tid og krefter på sitt eget utseende, enn hva som er nødvendig for å ha det bra med seg selv. Du bidrar til den potten som skaper spiseforstyrrelser, selv om du kanskje ikke tenker at du er viktig nok til akkurat det - selv om du mener at andre må ta ansvar for seg selv. Du bidrar inn i potten som kan få det til å renne over for dine venninner og søstre.

Dette vil jeg at du skal være klar over når du trykker publiser.

Det hjelper dessverre ikke at du poster bildet fra da kroppen din var utbrent med en tekst om at «alle kropper er flotte». Jeg vet at intensjonen din er god. Du vil fortelle meg at du er lei av kroppspresset og at mangfold er bra og at alle kropper er bra nok, uansett størrelse. Selv om du poster bilder som går imot skjønnhetsidealet, forteller du meg at kropp er viktig. Kroppsfokuset kan ikke bekjempes med bilder av mer kropp. Vis meg heller hva som gir deg livsglede, eller hva som engasjerer deg. Gi meg noe annet å bry meg om.

Mener jeg at du skal slutte å være stolt av sprettrumpa di? Nei, overhodet ikke. Kos deg med rumpa di, kle deg i trange jeans og vrikk løs på gaten. Jeg unner deg å være fornøyd og å like hvordan du ser ut.

Mitt ønske er at du skal forstå at det er en forskjell mellom å være fornøyd med sprettrumpen din på gaten, og fornøyd med sprettrumpen din på insta. Jeg vil at du skal bruke din insta med vett.