Det har aldri vært levert en bedre transportplan for Hordaland.

Salige Kupper´n sa at sølv var nederlag, BT har sin egen versjon; gull er nederlag! For Hordaland er fylket som får mest av alle i den nye nasjonale transportplanen (NTP). Prosjekter for 54 milliarder kroner ligger inne. Det er om lag 38 milliarder mer enn i planen som de rød/grønne la frem. BT forsøker å fremstille dette som et tap. I så fall er altså førsteplass nederlag.

BT klipper ut en del av planen. Ser en på hele planen, er rammen 20.000 høyere pr. innbygger for Hordaland enn for Østlandet. Store, viktige prosjekter som E16, Hordfast, Sotrasambandet og bybane blir satt i gang i første periode.

Mange av de rød/grønne politikerne som klager i dag, var for fire år siden såre fornøyd med en plan som var en tredjedel av denne for Hordaland.

Det er prosjekter i hele fylket: Bybanen i Bergen, Sotrasambandet i Vest, E16 og oppgradering av jernbanen mellom Arna og Stangehelle, Hordfast vil binde Sunnhordland og Bergensregionen sammen og sørge for fergefri vei mellom Vestlandets storbyer. I sør-øst skal det bygges nye tunneler over Haukeli, helt i øst blir det oppgraderinger på Hardangervidda, og i nord skal vi starte på Nyborgtunnelen. Det er for mye til å liste opp alt.

Det har vært snakket om utsettelse av E16. I den gjeldende rød/grønne transportplanen lå den ikke inne. Nå ligger jernbane/vei inne med nesten 15 milliarder og oppstart i første periode. Mange, inkludert meg, hadde håpet på oppstart ett år tidligere. Men det er utfordrende å finne plass til 15 milliarder, spesielt når kostnaden har økt med fire milliarder. Nå kommer det oppstart i 2022/2023. Prosjektet er nesten like stort som hele den forrige NTP for Hordaland.

Noen snakker om usikkerheten i disse prosjektene og andre periode. Både E16 og E39 Hordfast får oppstart i første periode. Sikrere enn det blir det ikke i en plan. Heller ikke Hordfast lå inne sist. Bybanen ligger også inne med forutsetning om kontinuerlig videre utbygging. I første omgang er det til Fyllingsdalen.

Denne planen er en plan for å øke regularitet, trygghet, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Når planen er gjennomført, vil det være to broer til Sotra, rassikker og trygg vei fra Bergen til Stangehelle. Jernbanen på strekningen vil ha dobbeltspor til Trengereid, og ny trasé til Stanghelle vil være godt i gang. Vi vil kjøre uten ferger mellom Bergen,Tysnes og Stord.

Jernbanereisen mellom Oslo og Bergen vil bli over en time kortere med Ringeriksbanen, ny tunnel Arna-Bergen og Arna-Stanghelle. Flere togavganger vil kunne gå på en bane med høyere kapasitet og hastighet. Vi skal også være godt i gang med Nordhordlandstunnelen.

Det har aldri vært levert en bedre transportplan for Hordaland. Økningen fra sist transportplan er på om lag 38 milliarder, eller tre og en halv gang. Verken bybane, E16 eller Hordfast var den gang inne. Nå er de inne. Dette er en seier, dette er gull.