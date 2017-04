Kvar var det som vart viktigare enn ein trygg E16 og ei moderne Vossabane?

Det regionale presset frå Hordaland har ikkje verka. Å plassere bygginga av dobbeltspor på strekninga Arna – Stanghelle først i andre periode (2024–2029) i Nasjonal transportplan, er ikkje godt nok. Vårt ønskje var oppstart seinast 2021, og at ein starta planlegging Stanghelle-Voss for å sikra kontinuerleg utbygging, og for å redusera ventetida på ny veg og bane.

Ventetida er no sett til 17 år, eller om me er heldige -16 år. Det er over ein halv mannsalder! Det vil verta ein pris å betala.

Det hjelper lite at statsråden snakkar om mogeleg tidlegare oppstart. Dette er heilt uforpliktande. Samferdselsministeren vår har vore klar mange gonger, særleg om raskare bygging og raskare planprosessar for å få veg og bane raskare ferdig. Det var visst berre ord.

Det er ikkje berre me som er skuffa. Me trur ikkje Frp- og H-regjeringa, i lag med Venstre og KrF har tatt innover seg kor skuffa borgarlege politikarar og veljarar er, ikkje berre aust for Ulriken, men i Bergen og faktisk i heile Hordaland. Denne saka er tverrpolitisk hjå oss, alle seier ja til ny veg og bane utanom den viktigaste aktøren, regjeringa Solberg.

Nedprioriteringane i den nye nasjonale transportplanen kjem altså frå ei regjering som snakkar om handlekraft. Ei regjering som ikkje meinte det var nok å snakka om konkurranseevne, men det måtte heite konkurransekraft. Som snakka om samarbeidskraft. Det var ikkje nok med samarbeidsevne. Då vert det ekstra pinleg når regjeringa manglar det viktigaste, nemleg handlekraft!

Me sitt att med eit viktig spørsmål: Kvar var det som vart viktigare? Kvar vart det av alle pengane? Hordaland er «vinnar», men bakarst i køen. Me minner om at før neste nasjonale transportplan skal vedtakast, kjem det til å bli delt ut nye lodd, og med regjeringa sitt framlegg er det ikkje sikkert at E16 og Vossabanen trekkjer vinnarloddet neste gong heller.

Me fell tilbake på noko me meinte like etter raset ved Bolstad i fjor. Då sa me at situasjonen på E16 og Vossabanen krev noko ekstraordinært frå våre nasjonale politikarar. At ein tek inn over seg den alvorlege situasjonen som er på veg og bane, tek dei klare signala og skjønar at det me snakkar om er tryggleiken til dei reisande. Det gjeld i dag, og kvar einaste dag til ny veg og bane er på plass. Det handlar om liv og helse. Ein ekstraordinær situasjon krev ekstraordinære tiltak. Framlegga til regjeringa er dessverre ikkje noko anna enn høgst ordinære.

Regjeringa viser at den er totalt ambisjonslaus når det gjeld å skaffa oss ein trygg E16 og ei moderne Vossabane. Me trur ikkje lenger på regjeringa, og me er ikkje åleine i den manglande trua.