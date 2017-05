Karin Hindsbo kommenterer debatten rundt dronningens Kode 1-utstilling.

Når vi gjenåpner museumsbygget Kode 1, det tidligere Permanenten, den 23. mai, viser vi en utstilling med H.M. Dronning Sonjas kunst. Det har skapt debatt i kunstlivet. Noen har kritisert at dronningens kunst skal stilles ut, mens andre har forsvart det. Tirsdag rykket BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand ut på lederplass om vårt utstillingsvalg. «Å gjøre nyåpningen til en ren feiring av dronningen er litt umusikalsk,» skriver han.

For meg er det helt nydelig med en debatt rundt utstillingene våre i Kode. Det viser et engasjement for det vi holder på med og at kunstnere i Bergen og på Vestlandet har sterk tilhørighet til vårt prektige museumsbygg fra 1896.

Kritikken skyter likevel litt over mål når nyåpningen gjøres til «en ren feiring av dronningen». For selv om vi ønsker å feire henne i et år der hun er jubilant, har hovedfokuset for Kode 1-åpningen hele veien vært på bygget og på samlingen vår.

Vi har jobbet intenst de siste 2,5 årene med å totalrehabilitere, sikre og tilgjengeliggjøre dette staselige bygget midt i Bergen sentrum. Det er lagt stor vekt på å finne løsninger som er tro mot bygget og arkitekturen. For eksempel har vi fått rekonstruert de opprinnelige gulvflisene fra 1896, håndlaget på spesialoppdrag.

Vi har fått åpnet opp byggets 4. etasje som før har vært stengt for publikum. Her kommer helt nye fasiliteter og mulighet for tette samarbeid med en rekke kulturaktører i byen, og for utleie av bygget til konferanser eller feiringer. I tillegg er sikkerheten vesentlig oppgradert og vi har fått inn nytt klimaanlegg, noe som sikrer en god og sunn forvaltning av samlingen i fremtiden.

Ombyggingen handler i like høy grad om samlingen vår. Kode har en fantastisk samling av kunsthåndverk og design, som teller mer enn 40.000 gjenstander. Før ombyggingen var bare en liten del av denne samlingen tilgjengelig. Det meste sto i magasinene. Når vi åpner bygget igjen, har vi fått etablert såkalte studiemagasiner flere steder i bygget. Det er magasiner i glass som er plassert i publikumsarealene. På den måte blir en vesentlig større del av samlingen tilgjengelig for publikum. Det blir kunst i alle rom.

Når vi åpner bygget den 23. mai, er dette bare første steg. Store deler av samlingen vår vil være på plass i studiemagasinene, det samme gjelder den enestående samlingen av Bergenssølv. Vi vil også ha etablert Singersamlingen i en permanent visning, en samlingen som tidligere ikke var allment tilgjengelig for publikum.

Senere i år følger en ny permanent utstilling med vår store samling sørasiatisk kunst og en performance-festival som blant annet er blitt til i samarbeid med Performance Art Bergen. I de kommende årene følger nye utstillinger med kunsthåndverk og design, og til nyåpningen vil også ha klar en helt ny butikk med fokus på blant annet lokalt design.

Så ombyggingen av Kode 1 er et stort prosjekt som tar sitt utgangspunkt i bygget og i samlingen vår og som i tillegg skal romme temporære utstillinger og prosjekter. Og Kode er stort og sammensatt museum med et mangfoldig virkeområde. Det er viktig å ha dette med seg i diskusjonene rundt valget av dronningen. Jeg står fullt og helt bak dette valget og jeg er glad for at dronningen takket ja. Dronning Sonja har nemlig en særlig historikk når det gjelder Permanenten og de lokalene hun utstiller i. Det er i disse lokalene vår nye permanente utstilling med sørasiatisk kunst senere skal vises, og deler av nettopp denne samlingen var dronningen medvirkende til å få til Bergen.

Dronningen har også en privat samling av kunsthåndverk, og enkelte verker herfra som ikke har vært vist offentlig før, vil bli en del av utstillingen. I tillegg vil dronningens egne verker i keramikk vises frem sammen med hennes bilder.

Også av sine kritikere beskrives dronningen som en habil kunstner. Hennes kunst er primært abstrakt, hun anvender ulike teknikker og materialer og henter inspirasjon fra naturen. I kunsten hennes finner vi et personlig preg, samtidig som vi kan se innflytelsen fra kunstnere som Ørnulf Opdahl og Kjell Nupen, som hun har jobbet tett sammen med. Kunst er altså ikke noe som har kommet som en sen parentes i dronningens liv, men noe som har viktig hele veien og hun har jobbet med profesjonelle kunstnere i sin produksjon.

I dronnings Sonjas kunst ser vi altså et helt liv med kunst. Hvorfor er kunsten så viktig for henne? Hva er det kunsten kan? Hvordan uttrykker hun seg med kunst? Jeg tror mange mennesker har lyst å møte kunsten gjennom dronningen og dronningen gjennom kunsten. Her ligger også et stort formidlingspotensial.

Samtidig er det for all del verdt å feire dronningen som jubilant også i kunstlivet. For er det noe alle er enige om, så er det at hun har spilt en utrolig viktig rolle for den visuelle kunsten i Norge. I årtier har hun snakket frem kunsten, engasjert seg, deltatt i viktige mønstringer av kunsten og promotert den. Hun har samlet på kunst, kjøpt inn verker av norske samtidskunstnere og også opprettet et kunststipend for visuelle kunstnere. Dette store arbeidet har uten tvil hatt stor betydning for å sementere kunstens betydning i Norge og øke kunstinteressen blant befolkningen.

Jeg gleder meg til å åpne Kode 1 igjen. Jeg gleder meg over at en så omfattende rehabilitering av bygget er gjennomført, over å kunne vise frem mye mer av samlingen, til å gjenåpne Sølvskatten og få gjort Singersamlingen tilgjengelig. Og jeg gleder meg til å presentere dronningens kunst i nettopp dette bygget, som i årene fremover vil by på et mangfold av kunst fra fjern og nær. Jeg ønsker hele Bergen og BT et varmt velkommen!