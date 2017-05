Mange menn er nok like lut lei av å høyre at dei manglar omsorgsevne.

Då eg las Åshild Hjørnevik Vatshelle sitt debattinnlegg om mammarolla her i BT 2. mai, skulle eg gjerne skrike av frustrasjon, men eg sat på arbeid. Mannen min derimot var på tur med vår fem månadar gamle dotter og fire år gamle son, så eg ba han hyle så høgt han makta på våre felles vegner. Eg orkar ikkje igjen å bli fortald at mine evner best kjem til sin rett når eg er mor og steller i heimen. Og mange menn er nok like lut lei av å høyre at dei manglar omsorgsevne.

Eg er klar over at det er kvinna som føder borna – eg noterte meg det bak øyret då det stod på. Ein mann kan heller ikkje ta over plagene som kjem etter ein fødsel. Dei første månadane med ein ny baby krev ei eiga evne til uthaldenheit og å vere kroppsleg til stades, særleg om ein ammar, og eg tenkjer det er med rette den perioden har mor i fokus. Dét handlar imidlertid like mykje om kvinna sine behov som barnets. La oss for argumentasjonen si skuld sjå vekk frå desse. Då står ein att med følgande: Biologien bestemmer kva oppgåver ein må gjere – kva «rolle» ein kan spele. Men etter fødselen er det – heilt strengt tatt – kun amming mannen ikkje kan utføre av oppgåver. Ut over det handlar det om kva rolle ein vil spele.

Kanskje er Vatshelle også samd i det – sånn strengt tatt. Men for henne verkar kjenslene det er utført med å utgjere skilnaden: Far kan gi mat, men det er berre mor som kan gjere det med ektefølt omsorg og glede. Om far må vaske klede eller mose banan (eller gje hud-til-hud-kontakt eller småprate medan han byter bleie), vil han keie seg. Kravet er altså ei form for autentisk omsorg som berre kvinna kan gje, fordi kvinnenaturen sørger for at omsorgskjenslene vil stå i korrekt samsvar med omsorgshandlingane.

Eg nektar å tru at alle kvinner til ei kvar tid tykkjer det er herlig å vaske små rosa klede og mose banan. Og eg nektar plent å tru at alle menn alltid vil meine det er keisamt eller uinteressant. Uansett kva kropp ein har, trur eg dei fleste av oss er sånn midt i mellom: Det går opp og ned. Kjensler kjem og går. Men fordi me elskar borna vore, og fordi det er vår plikt som foreldre, utfører me dei omsorgsoppgåvene som skal til.

Og la oss til og med sjå heilt vekk frå både kvinner og born ein augneblink, og spørje kva slags stereotypiske førestillingar menn skal haldast fast i? Vatshelle verkar altså å meine at sjølve kvaliteten på ein mann sine kjensler for borna sine er ringare enn ei kvinne sine. Og at born rett og slett derfor har det betre med mor, og då nødvendigvis omvendt - har det verre med far. Det er ei ganske drøy generalisering. Er ikkje konsekvensen då ei førestilling om at små born må ta ei mild grad av skade av å ha far som hovudomsorgsperson?

Det første leveåret til vår eldste var far mest heime. Deretter har vi delt omtrent likt. I dag er guten fire og har det berre bra, takk. Når noko er gale, hender det at det stikk litt i mammahjarta når han spring med tårer i augene for å få trøst – hjå pappa. Men eg veit og det stikk like mykje i pappahjartet når det er omvendt, og det skjer omtrent halvparten av tida. Fordelen er at det også er omtrent fifty-fifty fordeling på kven guten vil skal halde spybøtta når han er sjuk.

Vatshelle meiner kvinner no har gjeve frå seg «retten til å vere mamma». Verkeleg? Var dette ein rett vi kvinner ein gong hadde, men no ikkje lenger har? Var det ikkje også ei stor og lite verdsatt plikt? Og kva er vi no då? Er eg no mor til borna mine, kroppen som bar dei fram, men ikkje Mamma, med stor M fordi eg er mamma på «feil» måte?

Det fins andre val, andre plikter, andre oppgåver som må gjerast – ikkje nødvendigvis for verken arbeidsgjevarar eller politikarar si skuld, men gjerne for eigen, for familien og for borna si skuld i det lange løp. At eg ikkje er mamma på Vatshelle sine vilkår, betyr ikkje at eg på nokon måte har gjeve frå meg retten til å vere mamma. Og det gjev far større rett til å vere pappa på sine vilkår.

«Er det arbeidskulturen eller morsrolla som er det eigentlege problemet?» spør Vatshelle. Eg trur det er hennar type oppfatning av mors- og ikkje minst farsrolla som er det, og som bidrar til å skape ei skeiv vektlegging av kva som er viktig og verdt noko. Ei nedvurdering av omsorgsarbeid er nok eg og Vatshelle samde om at verken born eller samfunnet generelt er tent med. Men ei nedvurdering av mannen som omsorgsperson er heller ikkje vegen å gå for å skape betre balanse, verken heime eller ute.