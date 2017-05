Behandlingen av verdikonservative i dag er verre enn det homofile har opplevd i Norge.

Det sitter langt inne å forsvare Nina Karin Monsen. Ikke fordi hun ikke kan forsvare seg selv, og heller ikke fordi hun har resonnementer som kan følges, men fordi enhver som forsvarer det heterofile ekteskapet blir trakassert, mobbet og fryst ut. Behandlingen av verdikonservative i dag er verre enn det homofile har opplevd i Norge.

Stigmatiseringen av Nina Karin Monsen, eller enhver, som fremholder ekteskapet mellom en mann og en kvinne er blitt så belastende at det er nesten ingen som våger seg utpå. Selv er hun blitt oppfordret til å gå og henge seg. Enhver som fremholder ekteskapet mellom en mann og en kvinne blir stemplet som kalde, kjærlighetsløse, fordomsfulle og uønsket. Verdikonservative har for lengst gått inn i skapene sine. Bare noen få tør å stå frem. Er det vår sak hvem noen elsker? Nei, det er normalt ikke det. Er det vår sak hvem noen gifter seg med? Ja, selvfølgelig er det.

Selv radikale verdiliberale bryr seg om at det finnes rammer for ekteskapet. Det kan være alder, antall eller familierelasjon. Vil du som leser dette synes det er greit at en mann kan gifte seg med fire koner? Vil du blande deg inn i hvem de elsker? Hvem er du til å sette deg til doms over deres kjærlighet?

Har du noen rett til å sette begrensninger i deres kjærlighetsforhold og nekte dem ekteskapet? Hva med alder? Vi får nå flyktninger til Norge hvor jentebarn er blitt giftet til voksne menn. Er det greit? Eller setter du deg til dommer over hvem de skal gifte seg med?

De aller fleste som leser dette har tydelige begrensninger over hva de kan akseptere innenfor ekteskapets rammer. De som ikke har noen slike begrensninger trenger hjelp. Så er det faktisk noen av oss som mener at ekteskapet er en ramme som settes mellom en mann og en kvinne, en ramme som gir barn de beste muligheter for å kjenne sin biologiske mor og sin biologiske far. Det ligger dypt i de fleste av oss en lengsel eller å kjenne til hvor vi kommer fra, og ønske om en trygg ramme hos mor og far.

Kan vi fornekte at skilsmissestatistikken er skyhøy, og at det er vanlig at barn ikke får vokse opp hos begge sine biologiske foreldre. Nei, men vi kan fremdeles si at vi ønsker det som et ideal. At barn skal få vokse opp sammen med sin biologiske mor og sin biologiske far, og at dette beskyttes gjennom en ramme som vi kaller for ekteskapet.

Så er det forunderlig at de som roper høyest om at de er blitt diskriminert er de som roper høyest at verdikonservative ikke skal ha noen plass i samfunnet, at de fortjener å bli trakassert og jaget inn i skapene de selv har kommet ut fra.