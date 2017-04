Gikk du glipp av BTs debattserie om overgrep?

BT publiserer i april og mai en rekke kronikker og debattinnlegg om overgrep mot barn, her kan du lese de første:

Jeg levde i et overgrepshelvete:

«Jeg vil at andre som har opplevd det samme, skal tenke at de ikke er alene, men at vi er flere. Ganske mange, dessverre», skriver kvinnen som ble utsatt for overgrep da hun var barn.

Sårene gror aldri:

«Ofrene bærer selv på hemmeligheten og skammen for å beskytte familien», skriver Anne Britt Harsem.



La oss ikke skape monstre:

«En venn jeg har kjent i flere år fortalte meg plutselig at hun var seksuelt tiltrukket av barn», skriver anonym venn av en pedofil.

Skam og benektelse:

Pedofile har ikke noe sted å gå med tankene sine, og terapeuter vegrer seg for å behandle dem. De kan føle seg medskyldige, uttaler psykolog Sindre Angeltvedt i et intervju med Eirin Eikefjord.

