Det er ikke de private vi vil til livs, men profitten.

Det ser ut til å være en utbredt misforståelse blant høyresidens ungdomspolitikere og andre forsvarere av profitt i velferden at Rødt er motstandere av private barnehager. Mitt innlegg i BT den 14. mai fikk svar fra Unge Høyres ledere i Bergen og Hordaland den 26. mai, og fra daglig leder i Kidsa 28. mai. Begge ser ut til å ha gått glipp av hovedpoenget; det er ikke de private vi vil til livs, men profitten.

Vi er enige i at private har spilt en viktig rollen det å bygge ut barnehagesektoren i Bergen. Samtidig er det greit å minne om at Trondheim med en aktiv kommunal utbygging på 2000-tallet, nådde målet om full barnehagedekning hele 3 år før det blå Bergen, som overlot utbygging til private. Nå er målet om full barnehagedekning nådd for Bergen som helhet, men ikke i hver enkelt bydel.

For å få den beste balansen av dekning i hele byen, mener vi at større grad av offentlig eierskap vil være en stor fordel, fordi det gir kommunen større muligheter til å styre tilbudet. Derfor støtter vi byrådets mål om å få en større andel kommunale barnehager. Men vi savner tiltak som monner.